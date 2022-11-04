Станут ли панты рогом изобилия?

Актуальные вопросы сохранения и развития мараловодства и пчеловодства Восточно-Казахстанской области рассмотрели учёные и специалисты уникальных отраслей экономики.

Пятнистые олени и маралы, а также крылатая труженица – пчела являются эксклюзивными брендами региона. Пантовая продукция и целебный мёд содержат в большом количестве биологически активные вещества и, по мнению специалистов, могут вполне обоснованно называться эликсиром жизни и вечной молодости. Об этом состоялся заинтересованный разговор на двух информационных площадках, которые организовали учёные ТОО «Восточно-Казахстанская сельскохозяйственная опытная станция» для работников пчеловодческих и мараловодческих хозяйств области.

Инстинкт и наука

По информации заместителя генерального директора станции по науке, кандидата наук Нурлана Токтарова, в течение двух дней проведены сразу два содержательных тематических мероприятия. Сначала на базе научного и производственного учреждения состоялся специальный семинар по вопросам пчеловодства с приглашением коллег из Российской Федерации. Затем, в духе времени и современных технологий, проведён вебинар для представителей хозяйств, где разводят пятнистых оленей и маралов.

Если воздержаться от неизменного пафоса, более характерного для многочисленных гостей и туристов, впервые сталкивающихся с удивительными созданиями природы, можно убедиться, что жизнь и работа местных пчеловодов, мараловодов, оленеводов – далеко не мёд и не праздное времяпрепровождение на лоне заповедного края. Во главу угла ставятся вопросы текущего и перспективного характера, связанные также с сохранением и укреплением генофонда брендовых отраслей ВКО.

Как отмечают специалисты, главная сложность заключается в том, чтобы органично совместить малосовместимые вещи. Это непреложные законы местной дикой природы и человеческого существования, а также их максимально возможная адаптация к устоям и постулатам рыночной экономики. В любом случае, если подходить без особого фанатизма, возможны необычные компромиссы, изначально немыслимые на уровне теории. Один из них состоит в возможности доместикации или одомашнивания, насколько это возможно, совершенно диких животных и пчёл. О полном приручении и, так сказать, дрессировке людям мечтать и не приходится, но вполне продуктивное взаимное «партнёрство» культивируется несколькими поколениями местных жителей, имеющее и в будущем право на жизнь.

Брачный сезон

В чём кроется повод для подобной информационной повестки? Учёные опираются на неизбежные законы дикой природы, когда осенью у оленей и маралов брачный период в самом разгаре. Инстинкт продолжения рода и забота о потомстве заложены у животных на генном уровне. По словам учёных, в сферу обычных компетенций специализированных хозяйств входит оказание содействия в оптимальном проведении гона оленей и маралов.

– В осенний период рогачи маралов и оленей, как и на воле, создают своеобразные гаремы из особей женского пола, – говорит Нурлан Токтаров. – В итоге происходят естественные процессы, необходимые для продолжения рода. Другое дело, что по иным неписаным законам тайги и правилам местного этикета осуществляется естественный отбор. Право оставить своё потомство завоёвывается в жесточайших боях с конкурентами. Этого никто не отменял даже в хозяйствах, где животные давно содержатся в относительной неволе – в огромных парках, огороженных высокой изгородью.

Отмечается, что доминантные рогачи (драгоценные короны вырастают только у особей мужского пола) в это время день и ночь участвуют в турнирных боях. Чтобы на деле добиться благосклонности противоположного пола, претенденты бьются, не исключая жестоких травм и летального исхода. Бархатные, мягкие рога в к этому сезону окостеневают, превращаясь в смертельно опасное оружие. В период гона животное ничего не ест, в конце концов, менее стойкие выбиваются из сил. Логично, что вопрос демографии тут пущен на самотёк.

– В целях сохранения рогачей, получения приплода в гарантированном порядке, селекции носителей лучших генов оленеводы и мараловоды должны создать условия для благополучного проведения гона, – говорят учёные. – Им вполне под силу разбивать поголовье на отдельные группы при наличии огороженных участков, регулировать допуск наиболее продуктивных и ценных в этом плане рогачей в подготовленные гаремы. Тут приходится в хозяйствах максимально подстраиваться под все биологические ритмы, используя научные знания, богатую практику, профессиональный опыт работников.

Козыри и плюсы

Вообще, маралья и оленья тематика в Восточном Казахстане является поистине неисчерпаемой. Перед нею меркнут легенды и мифы северных народов, утрачивают романтический ореол жизнеописания обитателей Аляски, джеклондоновских колоритных персонажей. На Алтае это особый образ жизни, остающийся за кадром у туристов и гостей в течение коротких летних месяцев, когда в регионе идёт и завершается сезон срезки пантов и лечебных ванн.

По утверждению учёных, ВКО является бесспорной родиной мараловодства, о чём говорили специалисты отрасли во время Всемирного конгресса мараловодов в 2014 году. На примере корифеев древнего промысла сделали рывок вперёд за последние годы страны Юго-Восточной Азии. Не будем делать рекламу конкурентам, перечисляя их, в основном они берут числом, а не уменьем. В то же время коллеги из дальнего и ближнего зарубежья ушли в отрыв в сфере глубокой переработки пантов, селекции поголовья, содержания животных, продвижения товара.

При всём этом местное пантовое сырьё не имеет себе равных по содержанию биологически активных веществ, что является главным конкурентным преимуществом. Это достигается за счёт экологически чистой природной среды, богатой кормовой базы из лекарственных трав, кореньев, ледниковой воды, горного воздуха, вольного содержания. Есть успешные примеры партнёрства с коллегами из-за рубежа по поставкам ценного сырья, локальные опыты по его переработке и производству фармпрепаратов, а также биологических добавок на основе пантов, мёда, лечебных растений.

Всё это требует внедрения в промышленных объёмах, для чего так нужны разумные меры протекции со стороны государства, привлечение различных инвестиций.

– Продукция на основе пантового сырья применяется в соседних странах не только в лечебных целях, но и для оздоровления в целом, как социально значимый продукт, – отметил также Нурлан Токтаров. – Это такой подход, к которому мы тоже должны постоянно стремиться, видеть результаты труда.

По его словам, совместно с иностранными коллегами в последнее время в Восточном Казахстане проводились эксперименты по искусственному осеменению маралов. Подобная практика давно применяется в животноводстве при выращивании крупного или мелкого рогатого скота. Об этом подробно рассказали представители хозяйства, где получены конкретные результаты научных опытов. В ходе вебинара рассмотрены ещё вопросы субсидирования оленеводческих и мараловодческих хозяйств, требования, предъявляемые для получения поддержки государства.

Генофонд пчелы

Похожая тема получила детальное обсуждение во время семинара по вопросам пчеловодства. В Казахстане эта древняя отрасль тоже зародилась в восточном регионе. Сейчас повсюду ребром встал вопрос сохранения местной популяции пчёл, идеально адаптированной к достаточно суровым условиям. Для продуктивного научного диалога приглашены коллеги из Башкортостана, известного везде знаменитым башкирским мёдом и продукцией из него. В частности, представитель профильной организации под эгидой Министерства сельского хозяйства Башкортостана, специалист в отрасли пчеловодства Кирилл Кугейко.

– Между нами существуют давние и прочные связи в области пчеловодства, – говорит он. – Есть традиции как у нас, так и у местных коллег. Много имеется общего в природно-климатических условиях. Встретили очень тепло и приветливо, общение проходит весьма полезное. Одновременно нас волнуют одинаковые вопросы, так или иначе связанные с созданием племрепродукторов. Важно сохранить свой генофонд, когда много пчёл завозится со стороны, что не всегда и не везде идёт на пользу.

Меир Токобаев

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