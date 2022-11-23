Вести из районов

Становятсяна крыло

23.11.2022
846

В Урджарском районе местный аэропорт после масштабной и капитальной реконструкции имеющейся инфраструктуры начал вновь принимать воздушные суда.

Этого события местные жители и гости ждали давно и с большим нетерпением. Особенно востребованы, так называемые, воздушные ворота района в летнее время, когда на побережье озера Алаколь в разгаре сезон для отдыхающих и туристов.

Теперь обновлённый аэропорт существенно облегчит жизнь тем пассажирам, кто предпочитает быстро и комфортно добраться до места назначения.

«Рудный Алтай» на протяжении долгого времени держал в поле зрения тему развития туристической инфраструктуры на побережье озера Алаколь, укрепления береговой зоны, подвергающейся ударам волн. Кроме того, вопросы совершенствования логистики, включающей автомобильные железнодорожные, воздушные маршруты.

Теперь, пожалуй, пассажиры убедятся, насколько верным оказался курс на проведение существенного обновления воздушной гавани. Конечно, за время продолжительной модернизации многим пришлось испытывать большие неудобства, но, по мнению специалистов, дело стоило того.

Меир Токобаев

Урджарский район

23.11.2022
846

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