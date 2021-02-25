Становление Казахстана: важнейшие геополитические шаги

Признание территорий и оформление государственной границы – важнейший этап для суверенного государства. Справиться с испытаниями и пройти этот этап достойно Казахстану помогла дальновидность Первого Президента РК – Елбасы Нурсултана Назарбаева.

«Наше главное достижение – мы создали независимый Казахстан. Мы юридически оформили наши границы. Сформировали интегрированное экономическое пространство страны. Заново наладили и укрепили в стране производственные связи. Сегодня все регионы работают в неразрывной связке друг с другом».

Нурсултан Назарбаев, Послание народу Казахстана «Стратегия «Казахстан-2050»: новый политический курс состоявшегося государства»

У любого государства есть своя территория, очерченная границами. Как ни странно, но ни Казахское ханство, ни Казахская ССР не имели юридически оформленных границ и тем более они не были признаны международным правом. Поэтому оформление государственной границы Казахстана шло фактически с нуля.

13 января 1993 года был принят Закон «О государственной границе Республики Казахстан», который фиксирует государственную границу как линию и проходящую по ней вертикальную плоскость, определяющие пределы территории – суши, вод, недр и воздушного пространства.

Девятая в мире страна по площади и 13 тысяч километров границ. Её линия прокладывалась шаг за шагом и год за годом. От Каспийского моря – на западе до Алтайских гор – на востоке. Процесс установления границы проходил в трёх направлениях: с Китаем, с республиками Центральной Азии и с Российской Федерацией.

В документальном фильме «Пусть следующие поколения сделают лучше меня…»

Елбасы Нурсултан Назарбаев отметил, что делимитация границ Казахстана была очень трудной и ответственной работой. Разграничение рубежей осложнялось наследием Советского Союза – спорными территориями.

Несомненно, огромен вклад Нурсултана Назарбаева в разрешение вопросов по установлению государственных границ Казахстана. Миролюбивая направленность внешнеполитического курса Казахстана, определённая Первым Президентом РК, создала благоприятный фон для обретения юридически оформленных и признанных границ.

На заре становления независимого Казахстана вокруг приграничных территорий кипели жаркие споры, которые в любой момент могли перерасти в конфликт. Дипломаты взвешивали каждое слово, прежде чем заговорить с соседями на тему территорий.

Согласно историческим данным, делимитация границы между Казахстаном и Россией началась с запада на восток, от побережья Каспийского моря в дельте реки Волги и до точки стыка границ Казахстана, России и Китая на хребте Южный Алтай. За основу были взяты административно-территориальные границы между Казахской ССР и РСФСР, сложившиеся к моменту распада СССР.

Выяснилось, что эта граница нередко основывалась на противоречащих друг другу картах, материалах земле- и лесоустройства. Другой блок проблем был связан с тем, что внутренние границы в СССР не являлись серьёзными ограничителями в ведении хозяйственной деятельности и расположении населённых пунктов, а граница на местах не всегда совпадала с изображениями на картах.

Прохождение линии границы там, где хозяйственные или социальные объекты одной стороны оказались на территории другой, было урегулировано взаимными предложениями и обменами площадями.

Первый протокол по делимитации казахстанско-российской государственной границы был подписан ещё в 1998 году. А 18 января 2005 года Н. А. Назарбаев и В. В. Путин подписали Договор о казахстанско-российской государственной границе.

За годы независимости наше государство полностью реализовало статью 5 Конституционного закона Республики Казахстан от 16 декабря 1991 года «О государственной независимости Республики Казахстан», которая гласит: «Территория Республики Казахстан в существующих границах является целостной, неделимой и неприкосновенной».

Дискуссия с Узбекистаном возникла из-за советской практики отгонного животноводства. Узбекским фермерам тогда разрешалось пасти скот на территории Казахстана. Каждый метр земли между Ташкентской и Южно-Казахстанской областями отстаивали в ходе долгих переговоров. Но в итоге, благодаря Первому Президенту Казахстана, разногласия удалось завершить мирно.

Усилиями Нурсултана Назарбаева удалось договориться и с другими соседями – Туркменистаном и Кыргызстаном.

Самыми сложными оказались переговоры с Китаем. Этот вопрос имел далёкие корни: споры не утихали и при Советском Союзе.

Дело в том, что линия границ основывалась на тех договорённостях, которые были подписаны ещё между Российской империей и Китаем. И в рамках этих соглашений эта линия так и сохранилась. На кону стояли несколько районов нынешних Алматинской, Восточно-Казахстанской областей и участки у вершины Хан-Тенгри.

По словам акима ВКО Даниала Ахметова, Китай был практически основным контрагентом Казахстана в вопросе делимитации границ. Но в итоге все вопросы были решены именно в личностном взаимодействии Нурсултана Назарбаева с лидером КНР.

– В то время я работал первым заместителем Премьер-министра страны, возглавлял комиссию по делимитации, – поделился воспоминаниями Даниал Ахметов. – Во время встречи лидеров наших стран Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин сказал, что ратифицирует договор с Казахстаном о делимитации границ, прежде всего, из глубочайшего уважения к Нурсултану Абишевичу.

Спор с Китаем за границы был завершён. И всё благодаря огромной воле, мудрости и дипломатичности Первого Президента независимого Казахстана.

Нурсултан Назарбаев не раз подчёркивал: «Нет задачи важнее, чем сохранение территориальной целостности и независимости Казахстана». И сегодня можно с уверенностью констатировать, что вместе с утверждением государственной границы большая задача по упрочению территориальной целостности завершена успешно.

Создана прочная основа национальной безопасности на долгую историческую перспективу.

Бахыт Сарсембаева