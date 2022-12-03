В самое ближайшее время в квартирах жителей Усть-Каменогорска, где наблюдается временный дефицит тепла, станет теплее. Поводов для панических настроений нет, считают специалисты профильных предприятий, а также руководство областного центра.

На УК ТЭЦ состоялся брифинг для представителей СМИ, в котором приняли участие аким города Усть-Каменогорска Жаксылык Омар, генеральный директор ТОО «УК ТЭЦ» Айдын Бексултан, технический директор АО «УК Тепловые сети» Асхат Букатов, а также специалисты, представители других предприятий в сфере теплоснабжения областного центра.

В частности, аким города сказал, что особых поводов для волнения нет. На фоне событий, происходящих в некоторых регионах страны по обеспечению теплом, возникла необходимость рассказать о конкретной ситуации в областном центре, а также о перспективах развития системы теплоснабжения на предстоящие годы и реализуемых в настоящее время проектах.

– В целом, вы знаете, у нас в городе имеется 10 теплоисточников. Это УК ТЭЦ, Согринская ТЭЦ и восемь котельных, которые принадлежат АО «УК Тепловые сети», – сказал Жаксылык Омар. – Протяжённость тепловых сетей – 445 км. На сегодня все теплоисточники работают в штатном режиме. Все социальные объекты подключены.

Привести в норму

Руководитель ТОО «УК ТЭЦ» считает необходимым дать реальную информацию о ситуации на предприятии в ответ на различные и противоречивые сведения из социальных сетей.

– На станции сейчас в работе восемь котлоагрегатов, восемь турбоагрегатов, – сообщил Айдын Бексултан. – На сегодня, по состоянию с начала суток, средняя температура подачи сетевой воды составляла 99 градусов. При этом ведётся наладка режима до заданного температурного графика 110 градусов.

По его информации, была не авария, а отключение котлоагрегата из-за некорректного срабатывания защиты. Человеческий фактор исключается. Работа котлоагрегата восстановлена через полтора часа. Однако за это время произошло понижение температуры циркулирующей воды с учётом сильных морозов. Теперь на её подогрев нужно больше времени и энергии, чем обычно.

Вместе с тем не подтверждается вероятность версии подпитки, то есть потери воды в сетях. К таким предварительным выводам в результате совместных исследований пришли специалисты УК ТЭЦ с коллегами из тепловых сетей. О технических нюансах циркуляции воды в трубопроводной системе рассказал представитель ТЭЦ Владимир Томилов. Её температура доводится до нормативных значений. Это дело времени из-за технологических особенностей.

Представители СМИ высказали вполне обоснованные претензии в адрес профильных структур и предприятий по поводу дефицита оперативной информации об обеспечении теплом. Донесли до них реакцию населения, вынужденного мёрзнуть в своих квартирах в первые зимние морозы.

По оплате за недополученное тепло технический директор тепловых сетей выступил с конкретным разъяснением.

– По тем дням, когда были зафиксированы отклонения от температурного графика, будет сделан перерасчёт в декабре, – отметил Асхат Букатов. – Так как ноябрь мы уже закрываем. По фактическим дням полностью произведём перерасчёт всем потребителям.

Прозвучала также информация о стабильной работе Согринской ТЭЦ, представлена полная схема снабжения теплом Усть-Каменогорска. Журналистам показали работу главного пульта УК ТЭЦ, работу персонала по новым технологиям, постепенно внедряемым в производство.

Затем состоялось посещение диспетчерского пункта тепловых сетей, где на основе цифровых технологий осуществляется контроль над подачей тепла по городу. По словам специалистов, продолжается сотрудничество с Европейским банком реконструкции и развития (ЕББР), в том числе для проведения ремонта тепловых сетей.

– В нынешнем году полностью произведён ремонт восьми километров тепловых сетей, – сообщили специалисты.

Ситуация в Риддере

По информации оперативного штаба по ЧС, в Риддере 1 декабря наблюдалось понижение температуры в квартирах, связанное с трудностями водозабора для местной ТЭЦ из-за образования шуги на участке реки Громотуха. Жителей города призывают проявить терпение, поскольку ситуация с забором необходимой воды стабилизируется.

«В работе по-прежнему находятся три котла – №№ 2, 3 и 6, – подчёркивается в сообщении. – Температура в системе поднялась до 60 градусов, учитывая, что среднесуточная температура воздуха –18 градусов по Цельсию. На четвёртом котле высокого давления произведены все технические работы, и он готов к подключению. Как только давление воды в городской сети придёт в норму, его подключат к системе отопления. Аварийные бригады специалистов круглосуточно работают на ТЭЦ и делают всё, чтобы привести агрегаты теплоцентрали в рабочее состояние».

Добавим, что подобные актуальные вопросы находятся под постоянным контролем на республиканском уровне. Под председательством первого заместителя руководителя Администрации Президента РК Тимура Сулейменова состоялось первое заседание Комиссии по проверке деятельности центральных и местных исполнительных органов по подготовке к зимнему отопительному сезону.

По официальным сообщениям, рассмотрены оперативные и системные вопросы, меры по обеспечению бесперебойного теплоснабжения. По итогам заседания даны конкретные поручения ответственным ведомствам.

Меир Токобаев

Фото Аяужан Утеулиновой