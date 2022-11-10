Станет ли «ожог гортани» официальным диагнозом?

Восточный Казахстан посетила министр здравоохранения РК Ажар Гиният. С рабочей поездкой глава Минздрава побывала в областном центре и провела встречу с населением, ответив на интересующие людей вопросы.

В частности, Ажар Гиният обратила внимание на работу «скорой помощи», организацию лечения онкобольных и обеспечение медиками малых населённых пунктов.

В Усть-Каменогорске Ажар Гиният в сопровождении заместителя акима ВКО Шакарыма Буктугутова посетила Восточно-Казахстанский областной многопрофильный центр онкологии и хирургии. О работе этого уникального учреждения рассказала глава облздрава Гульмира Сагидуллина.

– Клиника оснащена новейшим оборудованием, которое позволяет почти половину хирургических вмешательств осуществлять малоинвазивным способом, – добавила главный врач центра Анна Кухарева. – Это значительно сокращает период реабилитации после операции, персонал прошёл обучение в ведущих зарубежных медицинских центрах.

– На рассмотрение местных исполнительных органов вынесли предложение об объединении медицинских учреждений, специализирующихся на лечении онкологических заболеваний. Лечение болезней такого спектра не терпит отлагательств, поэтому работа врачей должна быть максимально оптимизирована, – отметила министр.

Подобная система рациональной работы онкоспециалистов уже налажена в областном многопрофильном центре. Электронная система PACS позволяет с помощью искусственного интеллекта в течение десяти минут выдавать результаты маммографии, тогда как ранее пациенты из регионов ожидали по два месяца, чтобы получить заключение.

– Число онкобольных, к сожалению, растёт, – констатировала Ажар Гиният. – Это заметно в ВКО. Мы должны ориентироваться на раннее выявление новообразований

у пациентов. В Восточно-Казахстанской области прекрасно оборудован онкоцентр, современное оснащение позволяет излечивать рак на ранних стадиях. Сейчас главное – сделать упор на онконасторожённость и мониторинг.

По данным руководства онкоцентра, сейчас в работе применяют систему мониторинга рабочих на крупных промышленных предприятиях посредством массовых профилактических осмотров.

– Следующий важный момент, который мы проработали, – это механизм посещения узких специалистов без направления участкового врача, – продолжила Ажар Гиният. – Выделен ряд случаев, когда пациент вправе это сделать.

Проект «Зелёный коридор» направлен на упрощение маршрута онкобольных пациентов. В течение 18 дней человек имеет возможность полностью пройти все необходимые обследования, включая дорогостоящие исследования, чтобы своевременно начать лечение.

– Министерство здравоохранения ведёт совместную работу с местными исполнительными органами по реализации поручений Главы государства и специальных проектов, в том числе национальный проект «Здоровая нация», – отметила министр. – Хочу сказать, что проблемные вопросы, которые поднимает население, отражаются в национальных проектах в виде ряда нормативно-правовых актов, принятых в Министерстве здравоохранения РК.

В первую очередь в Минздраве пересмотрели норматив сети государственных медицинских организаций. В частности, особое внимание уделили медицинскому обеспечению в сельской местности.

– Главное – это доступность врачебных услуг, независимо от размеров населённого пункта. Каждый житель имеет право получать качественную медицинскую помощь, – подчёркнула Ажар Гиният.

Министр акцентировала внимание на том, что ранее в населённых пунктах, где проживает менее 50 человек, не предусматривали полноценных штатных единиц для медиков.

– По новому приказу даже в таких маленьких сёлах, аулах должен быть медицинский работник. На сегодня такая рабочая единица предполагается без предоставления отдельного помещения, – сообщила она. – В населённых пунктах, где проживают 50-500 человек, будут организованы медицинские пункты. В более крупных населённых пунктах уже намерены организовать фельдшерские и акушерские пункты со штатом в размере трёх медицинских работников: фельдшер, уполномоченный определёнными медицинскими функциями, акушер и медицинская сестра.

Согласно докладу министра, на сегодняшний день в стране действует 91 медицинский колледж, где готовят специалистов в достаточном количестве, в том числе тех, которые будут работать именно в сёлах и аулах. Для этой цели государство определило специальную программу грантов.

– Следующее, на чём хотелось бы остановиться, – это организация работы «скорой помощи», особенно в сельской местности, – продолжила министр. – На рассмотрении решение о передаче полномочий районным больницам. А в населённых пунктах с количеством жителей 10 тысяч и более рассматривается вопрос создания самостоятельных станций «скорой помощи».

В заключение встречи министр здравоохранения РК озвучила проблему, волнующую восточноказахстанцев .

– Я знаю, что для Усть-Каменогорска наболевшей темой является вопрос так называемого «ожога гортани», который, по словам жителей, они получают в связи с неблагоприятной экологической обстановкой в городе, – сказала министр здравоохранения. – Сейчас вопрос о разработке протокола лечения и в принципе постановке такого диагноза находится на контроле.

В рамках рабочей поездки министр здравоохранения посетит врачебную амбулаторию села Прапорщиково и районную больницу Глубоковского района.

Лилия Дроздова