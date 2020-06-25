Стандарт открытости

На значительное снижение уровня бытовой коррупции повлияли качество и доступность государственных услуг, оказываемых жителям региона.

В рамках рабочей поездки в Восточно-Казахстанскую область прибыл руководитель республиканского проектного офиса «Адалдық алаңы» Толеген Байгулов.

В Семее он посетил ряд объектов и ознакомился с работой сервисного центра городского акимата. Толегену Байгулову продемонстрировали, как здесь поставлен и отработан процесс. Так, деятельность информационного центра строится по примеру центров обслуживания населения, то есть по принципу одного окна. Сотрудники аппарата акима города, а также самостоятельных отраслевых отделов акимата оказывают полный перечень государственных услуг гражданам.

Кроме того, каждый посетитель может задать интересующие вопросы специалистам отраслевых отделов акимата и получить квалифицированную консультацию. Осмотрев сервисный центр, Толеген Байгулов дал высокую оценку его работе.

Затем руководитель республиканского проектного офиса провел совещание с куратором проектного офиса «Семей – адалдық алаңы», заместителем акима города Айдаром Садырбаевым и представителями государственных органов. Обсужден ряд вопросов в сферах здравоохранения и ЖКХ, а также поступивших от жителей микрорайона Карагайлы.

На заседании принято решение открыть в городе пост «Адалдық алаңы», куда жители смогут обращаться для решения возникающих вопросов.

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В Усть-Каменогорске Толеген Байгулов оценил организацию работы по типу «сервисных акиматов» во фронт-офисе, расположенном в здании городского акимата. В среднем, ежедневно сюда приходят около 20 посетителей. Приём ведут представители четырех отделов, они дают консультации и помогают оформить заявление. Здесь также

оборудован уголок самообслуживания.

Руководитель республиканского проектного офиса «Адалдық алаңы» проверил ход ремонтных работ в Центральной городской библиотеке им. О. Бокея, осуществляющихся в рамках «Дорожной карты занятости-2020».

– На ремонт здания по этой программе выделено

72 млн тенге, – пояснила директор библиотеки Хабиба Акжигитова. – На эти средства заменили внутреннее освещение, систему отопления, половое покрытие, натяжные потолки, витражи и многое другое. Директор подрядной организации ТОО «Казахстан Строй-Инвест» Руслан Касымбаев пообещал сдать объект в установленный срок – до

31 июля.

Стоит отметить, что в обновление библиотеки также инвестированы и спонсорские средства. Например, на оборудование виртуальной юрты, благодаря которой можно будет увидеть музей Абая в Жидебае и другие сакральные места региона.

Толеген Байгулов провел мониторинг освоения бюджетных средств в рамках реализации государственной программы «Нұрлы жер», посетив дома №№ 18, 20 и 22 по улице Гоголя.

– Мы довольны ремонтом, эти «сталинки» уже давно нуждались в обновлении, – говорит старшая по дому

№ 22 Ирина Лунина. – Выделено свыше 19 млн тенге на ремонт кровли, отмостки, фасада, стояков, цоколя. Средний платеж составляет примерно 9000 тенге с квартиры в течение десяти лет. Это посильно. Например, я плачу 10500 тенге, так как площадь квартиры 81 кв. м. Претензий к подрядчикам нет.

Толеген Байгулов положительно оценил результат модернизации старых домов, отметив, что проблема обветшалого жилого фонда актуальна в целом по стране.

– Мы мониторим и анализируем ситуацию, чтобы не допустить ошибок прошлых лет, когда не осуществлялся общественный контроль и жители оставались наедине с проблемами, – сказал Толеген Байгулов. – Реализация программы рассчитана до 2025 года. Цель проекта «Адалдық алаңы» – чтобы выделенные из бюджета средства шли по назначению, не было коррупционных рисков, и ремонт был качественным.

Также участники рейда оценили качество нового асфальта на улице Бажова, осмотрели здание бывшего кардиологического центра БСМП, которое станет крупным ЦОНом (больше 2000 кв. м) и популярное место отдыха среди горожан – Арбат.

Кроме того, руководитель республиканского проектного офиса «Адалдық алаңы» посетил областной диагностический центр и поликлинику № 1 с целью мониторинга качества оказания государственных услуг в медицинских организациях области.

Затем он принял участие в онлайн-совещании, которое было посвящено недопущению коррупционных действий при осуществлении деятельности организаций, разъяснению важности предоставления государственных услуг в электронном формате и повышению внимания услугодателей к качеству их оказания.

Куратор регионального проектного офиса, первый заместитель акима ВКО Алмасхан Сматлаев отметил, что офис «Шығыс – адалдық алаңы» зарекомендовал себя, как уникальная площадка для искоренения бытовой коррупции и создания комфортной среды для граждан при получении госуслуг, а также для широкой пропаганды механизма формирования принципов президентской концепции «Слышащего государства».

Особое внимание на совещании уделено вопросам, связанным с обращениями граждан в сфере здравоохранения. По сведениям руководителя профильного ведомства Ильяса Мухамеджана, за пять месяцев этого года поступило 369 обращений, из них от физических лиц – 281, от юридических – 88 обращений. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, наблюдается уменьшение на 22,6 процента.

В основном, они касаются организации оказания медицинской помощи, нехватки лекарственных препаратов, оплаты труда и так далее. Все обращения, по словам Ильяса Мухамеджана, нашли положительное решение.

В целом Толеген Байгулов отметил хорошую работу проектного офиса «Шығыс – адалдық алаңы», что служит доказательством тесного сотрудничества между акиматом и всеми подразделениями государственных органов.

– Ни у кого не должно остаться иллюзий о нашей решимости жестко пресекать любые коррупционные проявления, – подчеркнул Толеген Байгулов. – Даже малейшее незаконное вмешательство, затягивание сроков или иные бюрократические «приемы» будут расцениваться как вызов действующей антикоррупционной политике. Личные интересы должностных лиц, принимающих управленческие решения, не могут и не должны противоречить государственным.

Флора Левина, Елена Пашке, Бахыт Сарсембаева

Дмитрий Франчук

Семей – Усть-Каменогорск