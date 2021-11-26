Стандарт академического образования

ВКТУ им. Д. Серикбаева небезразлична судьба своих студентов – здесь делают всё, чтобы их выпускники трудоустраивались, причём по своей квалификации.

С 1958 года вуз ведёт свою образовательную деятельность по широкому спектру специальностей бакалавриата, магистратуры, докторантуры PhD: инженерно-технических, информационно-технологических, экономико-управленческих, естественно-научных, архитектурно-дизайнерских.

За годы независимости с учётом специфики потребностей региональной экономики в университете открыты новые направления подготовки, такие как геология и горное дело, металлургия и обогащение, механика и металлообработка, информационно-коммуникационные технологии.

Как отмечает ректор ВКТУ Жасулан Шаймарданов, эти образовательные направления позволяют обеспечить кадровую независимость региона.

Образовательная структура вуза включает в себя семь Школ по таким направлениям, как архитектура, строительство и дизайн; бизнес и предпринимательство; информационные технологии и интеллектуальные системы; машиностроение; металлургия и обогащение полезных ископаемых; наука о земле; технологии атомной и традиционной энергетики.

Помимо этого, при университете действуют факультеты базовой инженерной подготовки и гуманитарного образования, а также военная кафедра, Foundation и Высший IT-колледж.

Созданы и такие научные подразделения, как офисы контрактных исследований и коммерциализации технологий, научно-производственный комплекс прототипирования и сложной обработки материалов центра превосходства Veritas, музей «Алтын Алтай», научно-производственный центр по сертификационным испытаниям автомобильного топлива и технических масел «САТиМ», исследовательские лаборатории «Металлургия цветных, благородных, редких и рассеянных металлов», агрохимического анализа почвы, строительной продукции.

Сегодня университет реализует по основным направлениям региональной экономики 45 образовательных программ бакалавриата, на базе которых развёрнуты усиленные версии программ магистратуры и докторантуры, имеющие инновационный характер в пакете DoubleDegree: диплом ВКТУ и диплом вуза-партнёра.

– В числе требований, которые эпоха глобализации предъявляет казахстанским вузам, – необходимость максимальной интеграции научно-инновационной и образовательной деятельности, – рассказывает Жасулан Шаймарданов. – Для этого в университете создаётся единая платформа практико-ориентированной подготовки специалистов. Только за последние три года в материально-техническую базу университета инвестировано 1,5 млрд тенге. Создан новый формат подготовки кадров по уникальным и сложным профессиям, который обеспечивается за счёт модернизированной материально-технической базы университета. Такой формат обучения позволяет университету обеспечить рынок труда молодыми специалистами, которые отвечают тенденциям развития производства.

Модернизация материально-технической базы позволяет реализовывать образовательную деятельность в университете на единой платформе подготовки инженерных кадров с участием профессорско-преподавательского состава вуза и зарубежных вузов-партнёров; предприятий; лабораторий трёх уровней (Центр опережающего развития Veritas – в области металлургии и материаловедения, Центры компетенций и трансфера технологий по отраслям, летний экспедиционный кампус «Простор»).

Высокий уровень качества образования обеспечивается за счёт приглашения практиков производства и иностранных научно-педагогических работников из вузов партнёров. Так, в 2018–2021 годах привлечено более ста учёных. Практикоориентированная подготовка осуществляется в 14 отраслевых Центрах компетенции и трансфера технологий, в Центре превосходства в области металлургии и материаловедения, объединяющих деятельность 53 лабораторий.

Заказчиками междисциплинарных компетенций и партнёрами образовательных программ являются предприятия горно-металлургической отрасли, среди которых ТОО «Казцинк», АО «УМЗ», BI Group, ТОО «Топаз», а также ТОО «Багратион», ТОО «Опытное хозяйство масличных культур», управление здравоохранения ВКО, НИИ травматологии и ортопедии РК и другие.

К примеру, в 2017 году для поддержки технологических изменений в производственном цикле УМЗ заказал для своих сотрудников две целевые магистерские образовательные программы: «Материалы для ядерной энергетики» и «Инновационные методы получения урановой продукции». Эти программы были реализованы совместно с вузами России, такими как НИЯУ МИФИ, МГТУ им. Баумана, СПб ГТИ.

С 2017 года по этим программам успешно окончили обучение 15 магистрантов, в числе которых работники завода, а также выпускники вузов. Продолжают обучение за счёт образовательных грантов Министерства информации и общественного развития РК и АО «УМЗ» ещё 15 студентов и магистрантов. В настоящее время подписано 65 договоров о сотрудничестве с базовыми промышленными предприятиями, а также университетами, являющимися мировыми лидерами в этой предметной области.

В университете разработаны совместные образовательные программы и двухдипломные программы, по которым обучаются 117 студентов. Они получают возможность обучения на базе ведущих университетов России.

Высокое качество образования ВКТУ, по словам ректора вуза, подтверждается внешней оценкой, которая свидетельствует о высокой конкурентоспособности университета и обеспечивает высокий уровень трудоустройства выпускников – последние три года он стабильно держится на уровне 94 процентов.

В частности, 86 процентов образовательных программ университета прошли специализированную национальную и международную аккредитацию. Шесть образовательных программ имеют сертификат европейского качества (EUR-ACE), дипломы по которым признаются на территории Европейского Союза.

Рейтинг Национальной палаты предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен», как отмечает Жасулан Шаймарданов, является одним из основных независимых оценок образовательных программ, так как учитывает важные для потребителей критерии – трудоустройство и заработная плата выпускников.

В этом рейтинге технический вуз показывает лучшие интегральные результаты среди остальных университетов. По итогам прошлого года из общего количества образовательных программ университета, принявших участие в рейтинге «Атамекен», 52 процента вошли в пятёрку лучших.

Университет обладает развитой IT-инфраструктурой, которая обеспечивает высокую эффективность образовательной платформы.

– Для дистанционного обучения у нас создана программная платформа LMS, интегрированная с образовательным порталом SPortal, системами видео-конференц-связи, – говорит ректор ВКТУ. – Сейчас ведётся интеллектуальная модернизация образовательного портала с учётом распределённого обучения, внедрение технологий открытого обучения. Кроме того, вводятся новые методики контроля и мониторинга учебного процесса: цифровой след, FeedBack, антиплагиат, прокторинг. Например, разработанная университетом собственная система прокторинга Hesperus предназначена для сопровождения и контроля удалённого прохождения экзаменов.

Приоритеты развития университета определяются также трансграничностью и индустриальной спецификой региональной экономики, предоставляя новые возможности для сотрудничества в научно-образовательной деятельности.

В этой связи подготовка конкурентоспособных инженеров для высокотехнологичного производства обеспечивается за счёт практикоориентированного обучения, реализуемого на принципах непрерывности и накопления результатов образования по этапам «предуниверситет – университет – постуниверситет».

С внедрением собственной модели практикоориентированной подготовки кадров в университете пересматриваются подходы к организации образовательной деятельности в зависимости от потребностей производства. Ведётся разработка образовательных программ совместно с ведущими иностранными вузами и национальными предприятиями, осуществляется интеграция профессиональных практик в теоретическое обучение, внедряется блочно-модульная система обучения и так далее.

Предоставление академической и управленческой свободы вузам, глобализация и интернационализация образовательного рынка также позволяют университету расширить спектр новых совместных образовательных программ с университетами из топ-700 и позиционировать университет как международный образовательный центр по приоритетным направлениям подготовки – атомной энергетике и науке о Земле.

– В то же время мы планируем усилить работу по обеспечению качественного контингента с достаточной школьной подготовкой для последующего технического образования, в первую очередь за счёт призёров международных олимпиад и обладателей знака «Алтын белгі», – отмечает Жасулан Шаймарданов. – На сегодня, к сожалению, в регионе наблюдается отток лучших выпускников школ в крупные мегаполисы и зарубежные университеты. Положение усугубилось сокращением производства в период пандемии. Эти обстоятельства требуют от университета изменения подходов к разработке образовательных программ с использованием бизнес-аналитики.

Главным в академической деятельности ВКТУ является соответствие актуальным запросам общества. В период пандемии, к примеру, вуз в кратчайшие сроки смог перейти на дистанционный формат обучения.

– Нам потребовалось оперативно провести эффективный менеджмент, привлечь дополнительные ресурсы на обеспечение санитарно-эпидемиологического регламента и укрепление IT-инфраструктуры. Было проведено усовершенствование системы управления обучения, разработаны онлайн-курсы для профессорско-преподавательского состава, приобретены и созданы виртуальные лаборатории, системы прокторинга и прочее, – комментирует ректор вуза.

Конечно, работа в удалённом режиме потребовала от преподавателей дополнительных навыков. Университет обеспечил им всю необходимую техническую цифровую инфраструктуру. В частности, был образован Центр образовательных технологий, на базе которого преподаватели обучились методике разработки онлайн-курсов с учётом лучших практик.

– Важной проблемой, которую мы решаем в университете, является духовное развитие наших студентов, – акцентирует внимание Жасулан Шаймарданов. – Молодёжь сегодня подвергается большому информационному влиянию, которое часто негативно сказывается на их сознании. Мы стараемся прививать нашим студентам правильные жизненные ориентиры и ценности. За основу берётся богатое духовное наследие нашего народа, в первую очередь великого просветителя Абая Кунанбайулы. В университете запущен проект «Адам бол», главная цель которого – подготовка современного инженера-гуманиста. Этот проект рассчитан на все четыре года обучения студентов-бакалавров.

На первом этапе студенты изучают спецкурс «Адам бол». Здесь ведётся формирование важных социальных компетенций студентов. Затем на последующих этапах, со второго курса и до окончания университета, студенты эти навыки начинают применять в общественной, учебной, научной жизни университета.

Подводя черту в разговоре о деятельности ВКТУ, его руководитель отмечает, что с учётом современной динамики технологического развития производства происходит быстрое устаревание знаний и профессиональных компетенций. Это, по его словам, требует усиления сотрудничества с отраслевыми ассоциациями в разработке образовательных программ по приоритетным направлениям подготовки, таким как геология, горное дело, металлургия, машиностроение, энергетика и другие.

– Для повышения эффективности обучения по этим направлениям мы планируем расширить научно-образовательные связи с вузами-партнёрами из числа лучших университетов мира, – говорит Жасулан Шаймарданов. – Кроме того, с целью интеграции в национальное и международное пространство доступного онлайн-образования университетом ведётся работа по разработке и размещению на общедоступных платформах собственных массовых открытых онлайн-курсов. Для повышения эффективности системы управления обучения проводится работа по её интеграции с внешними образовательными ресурсами.

Бахыт Сарсембаева

Фото из открытых источников