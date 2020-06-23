Стань успешным

Как начать свое дело, имея минимальный стартовый капитал, рассказали молодежи представители Гражданского Альянса ВКО.

Специалисты неправительственной организации провели в Доме дружбы – центре общественного согласия обучающий семинар «Развитие start-up для молодежи». Они подробно рассказали о возможностях участия волонтеров в различных бизнес-проектах.

Исполнительный директор объединения юридических лиц «Гражданский Альянс ВКО» Ольга Бобрышева поделилась с ребятами собственным опытом start-up.

– Важно не только грамотно презентовать свои проекты, но и учитывать в них финансовые аспекты, – сказала она. – Если есть хорошая идея и четкий план ее реализации – все получится, даже при минимальном стартовом капитале. Как показывает практика, нужно правильно рассчитать свои силы и возможности, а также не упустить шанс на получение государственной поддержки.

Стоит отметить, что получить ее для открытия и развития бизнеса сегодня может фактически любой дееспособный и инициативный гражданин Казахстана. Причем абсолютно бесплатно.

Обучение основам предпринимательства с последующим льготным или даже безвозмездным финансированием предоставляют многодетным, самозанятым, нетрудоустроенным, а также людям с особыми потребностями и молодежи категории Nееt.

К примеру, Палата предпринимателей ВКО, как оператор нефинансовой поддержки, обучает желающих открыть свое дело по проекту «Бастау Бизнес» в рамках реализации второго направления Государственной программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017–2021 годы «Еңбек». Отбор участников осуществляет Управление координации занятости и социальных программ ВКО.

Безусловно, для начинающих бизнесменов важно владеть основами маркетинга и ведения предпринимательской деятельности, режимами налогообложения, информацией о бизнес-проектах, востребованных в регионе, и перечне документов на получение финансирования.

Большую роль играет индивидуальное практическое консультирование по составлению бизнес-планов.

Елена Пашке