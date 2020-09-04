Стань искусным мастером

Изящные украшения в национальном стиле – мечта любой модницы. Как сделать их собственными руками, знает мастерица Катипа Адилеткызы.

Ровно год назад мы уже рассказывали об успехах Катипы, которая занималась рукоделием и постепенно превратила своё любимоё хобби в бизнес, приносящий прибыль. Тогда девушка, только окончившая учёбу в университете, отметила, что хотела бы в будущем обучать людей создавать изделия с национальным колоритом. И это будущее уже настало…

– Собственное небольшое дело я открыла более двух лет назад, – уточняет наша героиня. – Уже после того, как у меня появился стабильный доход, постоянные клиенты, вдруг мысленно возвратилась в начало своего пути и подумала, почему бы не помочь другим девушкам, которые также как и я увлечены рукоделием. Да, идея, конечно, хорошая. Но прежде чем приступить к её реализации, мастерице нужно было тщательно подготовиться к работе и всё спланировать.

Она тут же создала авторскую программу обучения, предварительно изучив потребности и интересы своей аудитории. Именно на этом этапе планирования и раздумий к ней обратились с предложением проводить уроки для малышей в центре развития и обучения «Дана Бала». Катипа согласилась без раздумий. Так, в феврале 2019 года и была заложена основа её преподавательской деятельности. Новый этап в работе искусной мастерицы настал, когда в стране был введён режим чрезвычайного положения. У неё появилось больше свободного времени, а уроки пришлось перевести в онлайн-формат. Опубликовала объявление об открытии курса по рукоделию, и всё пошло своим чередом.

– В основном, в числе слушателей моего курса молодые девушки, у которых ранее не было опыта создания аксессуаров. Поэтому в первую очередь я рассказываю им о важности этого занятия, о том, какие материалы потребуются для работы и где их можно найти. После этого переходим непосредственно к делу, плавно от простого к сложному, – поделилась Катипа.

Творческий ассортимент у нашей землячки большой. Она делится с ученицами секретами изготовления браслетов, сережек, булавок-оберегов для детей, чёток из натуральных камней, брошей, диадем, а также украшений с перьями филина, шашбау (лента с украшением, вплетаемая в косу) и реквизита для проведения национальных обрядов.

Кроме того, в ближайшее время планирует ввести в программу создание саукеле и сундучков для сережёк, предназначенных для обряда сырға салу. Освоить полезное ремесло могут все желающие в возрасте от десяти лет. Для жителей Усть-Каменогорска занятия проводятся в очной форме, а для слушателей из других городов – дистанционно. Отметим, сейчас идут только онлайн-уроки, в связи с тем, что угроза распространения коронавирусной инфекции всё ещё остается. В целом, этот курс уже успели освоить более тысячи человек из разных уголков республики. Набор на новый поток объявляется ежемесячно. Подать заявку можно в социальной сети Instagram. Курс «Стань мастером» длится 15 дней, а «Дизайн и тойбастар» – месяц. При этом каждые два дня ученикам предоставляется новый материал, обязательный для изучения. Казалось бы, разве можно чему-то научиться всего за один месяц? По словам основателя курса, это вполне выполнимая задача. Ярким подтверждением этого являются результаты её учениц.

– Ежедневно они отправляют мне свои работы, а я просто не нарадуюсь их достижениям. Особо могу отметить двух девушек, которые не просто переняли полезные знания, но и решили открыть собственный бизнес, – подчеркнула рукодельница. – Одна из них жительница Караганды, другая – из Атырау.

Своё дело они начали практически с нуля. Такие примеры очень вдохновляют. Чаще многие проходят курс, чтобы овладеть умением создавать изделия в национальном стиле и радовать ими своих родных. С особой теплотой и гордостью Катипа Адилеткызы вспоминает своих совсем юных учениц. Среди них шестилетняя Мольдир из Усть-Каменогорска, которой она также прививала любовь к ремеслу во время занятий в центре «Дана Бала». По её словам, девочка очень способная, у неё развита фантазия, оттого легко даются все темы, и юный возраст вовсе не помеха. Умения Мольдир очень удивили её наставницу, и та подумала, что возможно перед ней будущий известный дизайнер. В онлайн-обучении отличилась одиннадцатилетняя Алуа из Мангистауской области. Оказалось, ей очень хотелось пройти курс, но денег на это у девочки не было. Тогда Катипа решила взять ученицу бесплатно.

В итоге талантливая Алуа в качестве благодарности порадовала наставника своими творениями. Планов на будущее у бизнесвумен очень много. В ближайшее время она мечтает поехать в Алматы и пополнить свои знания, научиться создавать более сложные изделия, украшения, а после внедрить всё это уже в собственный курс. Как показывает практика, если чего-то очень захотеть, то это обязательно сбудется.

Гульжан Естаева