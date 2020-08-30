Стань донором!

Центр крови Семея продолжает поиск потенциальных доноров для заготовки иммунной плазмы.

В Центре крови Семея продолжается формирование списков потенциальных доноров для заготовки иммунной плазмы с антителами к COVID-19. Подобный опыт активно применяется в мировой практике по лечению КВИ. У тех, кто переболел, в крови содержатся антитела, которые должны помочь в борьбе с коронавирусом тем, чей иммунитет не справляется.

Мы уже рассказывали, что иммунная плазма – это жидкая часть крови человека, которая содержит антитела против каких-либо инфекционных агентов. При переливании иммунной плазмы переболевших коронавирусной инфекцией людей у реципиента создается пассивный иммунитет, который помогает ему справляться с болезнью.

Донорами иммунной плазмы могут стать не все переболевшие КВИ. Критерием отбора доноров для заготовки иммунной плазмы является достаточное количество антител к коронавирусной инфекции. Поэтому специалисты ведут серьезный отбор доноров-реконвалесцентов. Другие требования к ним ничем не отличаются от требований к обычной донации крови. Также донором плазмы можно стать только через определенный промежуток времени после заболевания.

– В период пандемии Центр крови проводит работу по поиску потенциальных доноров для заготовки иммунной плазмы. Следует отметить, данный метод не является самостоятельным и используется в комплексе с другими методами лечения. Основные критерии для потенциальных доноров плазмы: возраст от 18 лет, вес не менее 50 кг, наличие антител. Интервал после выздоровления составляет от двух до трех недель. Донор не должен иметь вирусные и другие хронические заболевания, не состоять на диспансерном учете, – говорит врач-терапевт отделения комплектования донорских кадров Центра крови Алиса Юнкер.

Процедура донации иммунной плазмы ничем не отличается от обычной донации и занимает от 30 до 45 минут. Все аппараты для сбора плазмы снабжены системами безопасности, за их работой и состоянием донора наблюдают врачи-трансфузиологи и операционные медицинские сестры. Данная процедура является безопасной для донора. Для них также предусмотрена оплата в размере 7 МРП – 19 446 тенге.

Чтобы стать донором, необходимо связаться с Центром крови города Семея по телефону 8-7222-42-15-34. Конфиденциальность гарантирована.

Флора Левина

Семей