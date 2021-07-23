Стань донором

Восточно-Казахстанский областной Центр крови возобновляет заготовку иммунной плазмы и готов платить донорам более двадцати тысяч тенге, сообщает YK-news.kz.

При этом человек, желающий сдать плазму, должен соответствовать ряду требований:

донор должен быть в возрасте от 18 лет и старше, иметь удостоверение личности и весить не менее 55 кг;

мужчины и женщины (без беременностей и родов в анамнезе в течение жизни, в виду возможности развития редкого – 1 на 1 млн переливаний – иммунного осложнения);

получившие полный курс вакцины против короновирусной инфекции, не менее 2 месяцев с момента получения второй дозы вакцины;

переболевшие COVID-19 в средней степени тяжести, не меньше двух недель с момента выздоровления. С момента заболевания до обращения в центр крови должно пройти не более 6-ти месяцев (так как уровень антител со временем снижается);

имеющие ярко выраженные вены в локтевой ямке;

лица, не имеющие противопоказаний к донорству (вирусный гепатит и гепатиты В, С, ВИЧ, сифилис, бруцеллез, психические заболевания, наркомания, алкоголизм, хронические заболевания в стадии обострения, операции и другие на усмотрение врача-терапевта Центра крови).