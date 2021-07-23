Стань донором

COVID-19
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Жители Усть-Каменогорска могут сдать иммунную плазму для лечения больных КВИ
Восточно-Казахстанский областной Центр крови возобновляет заготовку иммунной плазмы и готов платить донорам более двадцати тысяч тенге, сообщает YK-news.kz.
При этом человек, желающий сдать плазму, должен соответствовать ряду требований:
- донор должен быть в возрасте от 18 лет и старше, иметь удостоверение личности и весить не менее 55 кг;
- мужчины и женщины (без беременностей и родов в анамнезе в течение жизни, в виду возможности развития редкого – 1 на 1 млн переливаний – иммунного осложнения);
- получившие полный курс вакцины против короновирусной инфекции, не менее 2 месяцев с момента получения второй дозы вакцины;
- переболевшие COVID-19 в средней степени тяжести, не меньше двух недель с момента выздоровления. С момента заболевания до обращения в центр крови должно пройти не более 6-ти месяцев (так как уровень антител со временем снижается);
- имеющие ярко выраженные вены в локтевой ямке;
- лица, не имеющие противопоказаний к донорству (вирусный гепатит и гепатиты В, С, ВИЧ, сифилис, бруцеллез, психические заболевания, наркомания, алкоголизм, хронические заболевания в стадии обострения, операции и другие на усмотрение врача-терапевта Центра крови).
- наличие паспорта вакцинации обязательно.
Оплата донорам иммунной плазмы составляет 7 МРП – 20419 тенге
Приём доноров ведется с 8.30 до 13.00, по предварительной записи по телефонам: 700808, 703838, 87057985940.
Адрес: г. Усть-Каменогорск, ул. Кокжал Барака, 11.
Проезд автобусами №№ 17, 43, 46, 260.
Фото из открытых источников