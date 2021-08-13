Стальные каркасы мостов и сооружений

На заводе металлоконструкций АО «Имсталькон» в Усть-Каменогорске производят стальные конструкции для новой котельной, строительство которой ведётся в посёлке Глубокое. Возведение нового теплоисточника в Глубоковском районе входит в список более чем 100 проектов, реализуемых ныне в Восточном Казахстане.

Любому зданию, сооружению или мосту необходимы надёжный каркас и прочная «одёжка», как человеку нужен внутренний стержень для устойчивости, веры в свои силы. В работе с металлом на деле требуется железный характер, который проявляется в повседневной жизни и работе как в малом, так и в большом. Руководитель предприятия Михаил Лабуков между тем рассказывает о работе коллектива, текущих, перспективных целях, задачах без громких слов, просто и доступно. Как и везде, сложностей сегодня на производстве хватает с лихвой, но опускать руки нельзя. В течение долгих лет завод принимает участие во многих масштабных проектах, реализуемых в регионе и стране.

– К примеру, взять наш город и область, практически на каждом объекте есть частица нашего труда, – отмечает Михаил Семёнович. – Потому что в них используются металлоконструкции, изготовленные нашим коллективом. Сейчас в посёлке Глубокое зарубежная компания возводит новую котельную. Мы выполняем для неё ответственные и важные заказы, в ходе общей работы делимся опытом с учётом знания местных условий и особенностей региона. С другой стороны, иностранным партнёрам удобно и выгодно сотрудничать с местным предприятием, экономить время и средства, оперативно решать все возникающие вопросы.

«Рудный Алтай» недавно сообщал, что руководством области возлагаются определённые надежды на подобный проект возведения новой котельной. Вполне возможно, что опыт будет растиражирован в масштабах региона. Однако это покажет время, а пока на объекте продолжается работа.

ВЕХИ ИСТОРИИ

Ловим себя на мысли, что воспринимаем как должное партнёрство земляков с иностранными компаниями. А это же означает высокий уровень компетенций отечественных инженеров и рабочих. В биографии завода, и особенно за годы Независимости Республики Казахстан, насчитывается множество знаковых проектов. Одним из них является мост через реку Бухтарму, который входил в состав Малеевского комплекса, возводимого всей областью. Хотя и прежде завод для возведения, ремонта, реконструкции мостов готовил различные детали. В руках директора свежий список из 56 позиций, начиная с 2002 года, где география объектов – по всей республике. В общем ряду особое место занимает мост через реку Ульбу. В Усть-Каменогорске почти все мосты, путепроводы или мостовые, пешеходные переходы, иные сооружения хранят на себе следы рук и печать интеллекта, опыта заводчан. И сразу две известные реки – Иртыш с Ульбой – поневоле дают простор для творчества многим сферам экономики. В нынешнем активном преображении облика города заняты архитекторы, строители, монтажники, также их смежники.

Заметным событием стало открытие в 2003 году моста через реку Ульбу в створе улиц Мызы и Шакарима. В официальной церемонии принял участие Первый Президент Республики Казахстан – Елбасы Нурсултан Назарбаев. В память об этом событии остались коллективные фото, на которых в одном ряду стоят высокие лица и строители, монтажники. Сейчас перед мостом разгружен перекрёсток с помощью правых поворотов, а с другой стороны улицу Шакарима сделали с двусторонним движением, удобным для людей.

НОВЫЕ ОБЪЕКТЫ

Задачей местных органов власти является повышение качества жизни населения, безопасность людей. В 2018 году построен первый надземный пешеходный переход у Дворца спорта. Авторы проекта сказали, что это мостовое сооружение с большим запасом прочности. В его создании тоже приняли участие заводчане. «Рудный Алтай» также сообщал, что после первой ласточки появились ещё два надземных сооружения. В частности, около центральной мечети и спорткомплекса в микрорайоне Текстильщиков. Они оберегают жизнь и здоровье пешеходов, повышают пропускную способность улиц, удобны для водителей. Для ликвидации пробок, перспективного развития областного центра огромную роль играет обновление и расширение моста через реку Иртыш. Это ворота в новую часть города.

В начале 2000-х годов коллектив Михаила Лабукова уже готовил металлоконструкции для ремонта этого моста. В наши дни участвовал в более масштабном проекте по его расширению, в создании практически нового сооружения. Для этого пришлось заводчанам проявить недюжинную изобретательность и высокое исполнительское мастерство. Кто часто ездит через мост, хорошо знает, насколько там длинные и мощные пролёты, соединяющие берега реки. Директор сам разбирается в технологии сварочных работ.

– Конструкции очень ответственные, и сварочные швы должны накладываться особенно тщательно и правильно, – отмечает Михаил Лабуков. – Однако проблема в огромной массе и большой длине пролётов. Нужны мощные краны, сложные манёвры, чтобы кантовать сверхтяжёлые грузы. Любое движение опасное, если произойдёт срыв, то из-за динамического удара масса в 40 тонн превратится во все 60 тонн. Трагедии тогда не избежать, опасно для рабочих. Тогда мы общими усилиями нашли оригинальный способ, позволяющий сварщикам филигранно наложить все швы.

В РАБОЧЕМ ЦЕХЕ

Вместе с главным инженером мы отправились в цех, где сами увидели массивные стенды с роликами. На них инженеры и рабочие изготовили и установили специальные круги. В них помещают, вращают гидроприводом конструкции так, как нужно, под любым углом. Сварщики без малейших неудобств, тревоги за жизнь и здоровье выполнили работу. Надёжно приварить детали друг к другу, добиться такого шва, сплава металла, сплочённости коллектива, единства его удаётся сегодня далеко не каждому из руководителей.

– Конструкции моста больших габаритов и тоннажа мы перевозили до места монтажа только в ночное время, – говорит главный инженер. – В сопровождении дорожной полиции, но всё равно волнений, тревог было очень много.

На рабочих участках привычные будни. Здесь не до лирики и поэзии. Если говорить о стальных каркасах или железных «рубашках» зданий, мостов, сооружений, то тут находится раскройный цех. Умная техника автоматически раскроит металл по любым лекалам с высокой точностью.

У громадной гильотины двое рабочих из узкого куска проката в считанные секунды выгнули швеллер нужной формы. Имеются свои приёмы работы для изготовления из стального листа трубы заданной формы и размера, которая выходит в готовом виде из массивного станка с вальцами. Накануне профессионального праздника – Дня строителей мы повстречали на сборочном участке двух коллег. Олегу Ляхову в это день исполнилось 59 лет, и день рождения он отметил на рабочем месте добросовестным трудом. Вместе с Николаем Родионовым они заняты изготовлением как раз стальной колонны для котельной, что в посёлке Глубокое. Готовая продукция ожидает момента отгрузки на объект.

СНОВА ПРОЕКТЫ

Жизнь идёт своим чередом. На заводе отмечают, что в условиях пандемии многое изменилось, как везде и у всех. На месте стоять нельзя. В одном из кабинетов разместился пункт вакцинации, персонал получает нужные прививки. В столовой обед для персонала по обычному графику. Кто верен своему делу, хорошо работает и точно так отдыхает.

В нынешнем году завод металлоконструкций работает над заказами для нового масштабного проекта в регионе. По словам руководителя, это необходимо для возведения моста через Бухтарминское водохранилище в створе сёл Кулынжон и Куйган из соседних районов на двух берегах.

– Мы изготовили и отправили на строящийся объект первые партии конструкций, – говорит Михаил Лабуков. – Имеем опыт производства специальных стальных свай в виде труб, которые необходимы для технологического моста. С его помощью будет потом строиться основной масштабный мост через Бухтарминское водохранилище. В этом отношении работа предстоит для всех очень большая.

Напомним, что необычный объект возводится в ВКО по поручению Главы государства в рамках программы по развитию отдалённых приграничных районов области. По своим техническим параметрам и длине будущий мост не имеет аналогов как в Восточном Казахстане, так и в стране.

В былые годы действовала тесная кооперация между городом и селом. Промышленные предприятия помогали сельчанам на взаимной основе. Такие связи не утрачены. Часто на завод обращаются за помощью сельчане, находят понимание, а подобные контакты идут только на пользу.

– Сейчас планируется и строится в районах несколько спортивных объектов, – говорит директор предприятия. – Мы готовимся поставлять конструкции для Серебрянского спортивного модуля. Есть ещё целый ряд малых проектов, о которых мы не говорим, а просто работаем, как следует. Без трудностей и проблем в жизни и работе не бывает, но стараемся успешно находить выход в любой ситуации.

Каждый день, проезжая по городу, мы преодолеваем мосты через широкие реки, поднимаемся по ступенькам на пешеходные переходы над бурными потоками транспорта. Видим и по достоинству оцениваем плоды труда заводчан.

Меир Токобаев

Фото Тлеубека Шаяхмета