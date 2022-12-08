Стальная мелодия победы

Спортсмен из Восточно-Казахстанской области Богдан Лукин завоевал золотую медаль на Кубке мира по фехтованию.

Хороший пример заразителен… Интерес к спорту Богдану привил отец, который, собираясь на пробежку или тренировки, всегда брал сына с собой. Уже тогда мальчик был уверен, что свяжет свою жизнь со спортом, правда, и предположить не мог, что это будет фехтование. Сначала он занимался лёгкой атлетикой, но спустя полгода понял, что это не его…

– Если честно, фехтованием начал заниматься спонтанно, сначала даже не знал, что это такое, – поделился юноша. – Как обычно бывает, друг позвал на тренировки, со временем он заниматься не стал, а меня затянуло и не отпускает до сих пор (улыбается). Фехтование – многогранный вид спорта, спортсмен должен быть ловким, выносливым, уметь быстро принимать решения и думать на несколько шагов вперёд. Этим оно мне и нравится.

Богдану Лукину – 17 лет. В общем фехтованием он занимается девять лет, пять из которых – на профессиональном уровне. Первым тренером юноши был Геннадий Щелоков, сейчас он тренируется под руководством Эльдара Алимжанова.

Несмотря на юный возраст, спортсмен достиг немалых высот. Сегодня Богдан – мастер спорта международного класса, победитель и призёр чемпионатов мира, Азии и Республики Казахстан, а также Гимназиады-2022 в Париже.

Совсем недавно фехтовальщик покорил ещё одну спортивную вершину. Со второго по четвёртое декабря в столице Узбекистана Ташкенте прошёл Кубок мира по фехтованию среди юниоров по двум видам – шпага мужская и рапира женская. В первый же день соревнований восточноказахстанец завоевал золотую медаль личного первенства Кубка мира по фехтованию на шпагах.

В полуфинале Богдан победил египтянина Юсуфа Шамеля со счетом 15:7, а в финале встретился с хозяином турнира Меирханом Тимуровым из Узбекистана и одержал победу со счётом 15:12.

Стоит отметить, что на следующий день в командном зачёте на Кубке мира по фехтованию в Ташкенте сборная Республики Казахстан заняла третье место. В полуфинале наши ребята уступили победителям соревнований – сборной Египта. В бою за третье место одолели сборную Киргизии со счётом 45:32.

– Для меня результат был ожидаемый, – отметил молодой спортсмен. – Очень много тренировался и на соревнования ехал именно за золотой медалью. Большое спасибо моему тренеру, родным и близким, которые болели за меня. Их мотивация и поддержка придают силы и уверенность, что ты можешь всё.

Победа на Кубке мира в Ташкенте для Богдана не только очередная медаль в копилку, но и рейтинговые очки. Сейчас он занимает 16 строчку в мировом рейтинге по фехтованию среди юниоров. Это даёт преимущество спортсмену при участии в других престижных соревнованиях. К слову, фехтовальщик уже готовится к Кубку мира в Бахрейне, чемпионату Азии… По его словам, останавливаться на достигнутом – рано, впереди ещё много кубков и наград, которые нужно завоевать…

Весной Богдан Лукин окончит школу. Свою профессиональную деятельность юноша также планирует связать со спортом – поступить учиться на тренера. К слову, победа в Гимназиаде-2022 в Париже подарила ему возможность получить желаемую специальность в одном из высших учебных заведений страны бесплатно.

Татьяна Кравченко