Стали лучшими

Гран-при завоевали ученики Назарбаев Интеллектуальной школы физико-математического направления Семея на международном конкурсе-фестивале «Алтын Самрук».

Учащиеся НИШ ФМН не раз становились победителями и призёрами различных конкурсов. В этом году они покорили членов жюри международного конкурса-фестиваля «Алтын Самрук». Вокальный талант юных семейчанок – учениц 8-го класса Медины Максат и 11-го класса Даяны Макулбаевой никого не оставил равнодушным – девочки стали обладателями главного приза масштабного проекта. Помимо этого, Медину признали самым лучшим вокалистом.

– Обе ученицы занимаются в вокальной студии Star нашей школы. Мы не первый раз принимаем участие в этом мероприятии, – поделился руководитель студии Руслан Касенов. – В этом году школу представляли Даяна и Медина. Песни, с которыми выступали участницы, были подобраны с учётом требований конкурса. Даяна исполнила композицию Hurt, а Медина – «Сен».

Как отмечает руководитель студии, девочки обладают сильными вокальными данными, а подобные конкурсы – отличная возможность раскрыть юные таланты.

– Думаю, что у наших певиц, которые уже побеждали в различных конкурсах, большое будущее, – отметил Руслан Касенов. – Для этого в школе созданы все условия. Обе завоевали Гран-при международного конкурса-фестиваля «Алтын Самрук». В частности, жюри признало талант Медины, вручая ей высшую награду конкурса – Grand Prix.

К слову, организаторы конкурса-фестиваля оценили труд руководителя студии и вручили ему благодарственное письмо за вклад в развитие творчества юных исполнителей.

Добавим, что мероприятие прошло в рамках празднования 30-летия Независимости Республики Казахстан.

Александра Исаева

Фото пресс-службы НИШ ФМН Семея

Семей