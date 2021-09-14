Стабильные цены

С 1 ноября текущего года в павильонах стабилизационного фонда начнётся реализация плодоовощной продукции по фиксированным ценам.

В рамках проекта ANTIKOR.LIVE на базе Антикоррупционной службы ВКО состоялся прямой эфир с участием председателя правления АО «СПК «Ертіс» Эльдара Тумашинова «Общественный контроль цен за социально значимыми продовольственными товарами (СЗПТ)».

В ходе эфира Эльдар Тумашинов рассказал о торговых павильонах, в которых осуществляется реализация продукции стабилизационного фонда в Усть-Каменогорске и Семее.

По его словам, АО «СПК «Ертiс» является специализированной региональной организацией по реализации механизмов стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары. В рамках указанных механизмов стабилизированы цены на этот перечень продукции. К примеру, сахар белый – на уровне 290 тг/кг, макаронные изделия (рожки) – 200 тг/кг, яйцо куриное I категории – 30 тг/шт., соль – 50 тг/кг, мука 1-го сорта – 155 тг/кг.

Указанная продукция реализуется населению через 26 павильонов стабилизационного фонда. Из них 15 – в областном центре и 11 – в Семее.

СПК во избежание коррупционной составляющей предоставляет в аренду предпринимателям торговые павильоны на конкурсной основе. Заявку на участие в конкурсе по распределению арендных павильонов могут подавать индивидуальные предприниматели и юридические лица. Главным требованием к арендатору является осуществление продажи продукции регионального стабилизационного фонда по фиксированной цене без применения торговой надбавки.

По данным Эльдара Тумашинова, проведение конкурсных процедур осуществляется в соответствии с Правилами предоставления СПК торговых павильонов для предпринимательской деятельности на территории Восточно-Казахстанской области.

– Для удобства населения СПК разработаны единые виды ценников на продукцию, реализуемую в рамках программы стабилизации цен на эту категорию товаров, – сообщил он. – С 1 ноября в павильонах стабилизационного фонда начнётся реализация плодоовощной продукции. Это – картофель, капуста, лук, морковь. Цена на все виды плодоовощной продукции сохранена на уровне прошлого сезона – 82 тг/кг.

Цена на молочную продукцию составит: молоко 2,5 процента в мягкой упаковке – 270 тг/л, кефир 2,5 процента в мягкой упаковке – 335 тг/л, творог 5–9 процентов – 1320–1400 тг/кг.

Молочную продукцию можно приобрести в фирменных магазинах сети AllMart Vostok (17 торговых точек по ВКО, в том числе 13 – в Усть-Каменогорске и четыре – в районах). По вопросам качества продукции и деятельности торговых павильонов работает горячая линия +7 7232 701 157.

Ерик Абитов

Фото из открытых источников