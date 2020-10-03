Сроки голосования продлили

В Восточно-Казахстанской области продолжается голосование на праймериз Nur Otan. Из-за высокой активности избирателей сроки онлайн-голосования через веб-сайт и мобильное приложение продлены на сутки, до 14.00 4 октября 2020 года.

Избирателям предложен и альтернативный способ голосования. Так, 3 октября в 8 часов утра в регионе открылся 221 избирательный участок. В них голосуют партийцы, которые из-за технических нагрузок на информационную систему не смогли сделать это онлайн.

Напомним, 1 и 2 октября голосование проводилось в дистанционном формате. Из-за активного участия в процессе внутрипартийных выборов и значительного количества запросов на сайт возникли некоторые сложности с доступом и авторизацией. Тем, кто не смог по каким-либо причинам проголосовать в первые два дня, предоставлена возможность сделать это на избирательных участках.

В Усть-Каменогорске в субботу, 3 октября, открылись 10 избирательных участков. Председатель избирательного участка № 3 Айжан Кабдуллина отмечает, что в условиях пандемии работа проходит со строгим соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм.

– Ожидаем, что на этом участке проголосует 30 человек, – говорит Айжан Кабдуллина. – Подготовлены две кабины для голосования. Если в процессе кто-то будет испытывать затруднения, консультанты окажут помощь. В 14:00 работа на всех избирательных участках завершится.

За соблюдением всех норм процедуры следят независимые наблюдатели, доверенные лица кандидатов, представители СМИ.

– Всё должно проходить максимально прозрачно, – говорит председатель комиссии партийного контроля Усть-Каменогорского филиала партии Nur Otan Серик Оразбайулы. – Если будет замечено нарушение, мы мобильно отреагируем на это.

Одной из первых на избирательный участок № 3 пришла учитель казахского языка школы-гимназии № 38 им. Льва Гумилева Надежда Шушаникова.

– Не смогла проголосовать онлайн, – поясняет Надежда Шушаникова. – Я человек ответственный. Принять участие в голосовании – мой гражданский долг. Считаю, что праймериз – очень эффективная форма обновления состава партии. Каждый, кто хочет сделать что-то полезное для своего района, города и страны, может добиться поставленных целей. Всё честно и прозрачно.

На избирательном участке № 5 до полудня проголосовало 20 человек.

– Мы соблюдаем все меры предосторожности, полностью обеспечены средствами индивидуальной защиты. На входе людей проверяем с помощью телеметрии, размещен санитайзер с антисептиком. Весь персонал в масках и перчатках, соблюдаем социальную дистанцию, – рассказывает председатель избирательного участка № 5 Ольга Филатова.

На избирательном участке № 1, расположенном в здании областного драмтеатра, также созданы все необходимые условия для голосования. Он открылся в 8 часов утра и принял первых избирателей. Процедура проходит организованно, участок оснащён всеми необходимыми техническими средствами. Персонал прошёл тщательную подготовку, поэтому никаких сложностей не возникает.

– Меня искренне волнуют вопросы воспитания и обучения детей, – говорит один из молодых избирателей. – Поэтому я голосую за кандидата, который активно использует прогрессивные и творческие методы в образовательном процессе. Надеюсь, что ему удастся заручиться поддержкой своих избирателей и воплотить в жизнь все основные пункты своей программы.

В районах процесс голосования на праймериз тоже идет активно.

– По региону должна проголосовать 51 тысяча партийцев. На утро 3 октября это сделали 34 тысячи из них, – сообщил заместитель председателя ВКОФ партии Nur Otan Серик Женисов. – На 62 избирательных участках, расположенных в отдалённых селах, где низкая скорость интернета, голосование проходит в традиционном формате, бюллетенями.

Как он отметил, из 10 тысяч человек, которые выбрали традиционный способ голосования, к 10 утра это сделали уже 25 процентов из них.

– Принято мудрое решение продлить период голосования ещё на сутки. Это позволит всем партийцам отдать свой голос за кандидатов, которых они выбрали, – подчеркнул Серик Женисов.

Дамир Омаров,

Меир Токобаев,

Наталия Подлужная