Сроки будут пересмотрены

В Комитете санитарно-эпидемиологического контроля Минздрава заявили, что работодателей и их сотрудников не будут проверять на статус вакцинации с 15 июля, как анонсировалось ранее. Вопрос о продлении срока обязательной вакцинации ушёл на доработку в государственные органы до 19 июля.

– Межведомственной комиссией по недопущению распространения коронавирусной инфекции на территории РК было принято решение рассмотреть вопрос продления сроков обязательной вакцинации. Государственные органы рассматривают вопрос и вносят предложения для сотрудников сферы услуг. С 15 июля никаких проверок на статус вакцинации не будет, – сообщил официальный представитель комитета Ержан Байтанаев.

Между тем министр труда и социальной защиты населения Серик Шапкенов, отвечая на вопрос пользователя на портале электронного правительства, предупредил, что работодатель не вправе уволить сотрудника из-за отказа от вакцинации, но вправе отстранить его от работы без сохранения заработной платы при отсутствии возможности или отказе перейти на дистанционную форму работы.

Есть ещё одна альтернатива иммунизации от КВИ – еженедельно проходить ПЦР-тестирование за свой счёт. Но по соглашению сторон ПЦР-тестирование может быть и за счёт средств работодателя.

Нужно отметить, что министерства и ведомства перестраивают свою работу в свете субботнего заседания Правительства, на котором Президент Касым-Жомарт Токаев поручил кардинально пересмотреть меры по борьбе с пандемией. По его словам, нескончаемые волны новых штаммов свидетельствует о том, что коронавирус прочно вошёл в нашу жизнь.

– Мы должны адаптироваться и учиться жить в подобных условиях. Это в первую очередь означает поиск подходов и правильного баланса между ограничительными мерами и жизнедеятельностью государства. Парадигма борьбы с коронавирусом меняется на наших глазах. Многими странами уже не ставится задача свести передачу вируса к нулю, – сказал Глава государства.

На прошедшем после этого заседании Межведомственной комиссии по недопущению распространения коронавирусной инфекции на территории РК заместитель Премьер-министра Ералы Тугжанов в рамках исполнения поручения Президента поручил государственным органам в кратчайшие сроки:

– разработать Стратегию по кардинальному пересмотру мер противодействия коронавирусу;

– до 19 июля пересмотреть и установить реальные сроки проведения вакцинации сотрудников малого и среднего бизнеса;

– организовать работу по подписанию соглашения с компанией Pfizer и обеспечить заключение контракта на поставку вакцины;

– определить сферы жизнедеятельности общества, подлежащие обязательной вакцинации до 19 июля;

– проработать вопрос запуска Цифровой карты вакцинации по аналогии с Единой базой ПЦР-тестирования;

– внести предложения до 19 июля по переформатированию работы мобильных мониторинговых групп с приоритетом активного использования цифровых решений как Ashyq;

– разработать и утвердить Правила поддержки и мотивации медицинских работников, действующие вне зависимости от эпидемиологической ситуации;

– выработать предложения по обеспечению безопасности здоровья педагогов и учащихся при возобновлении традиционной формы обучения школьников и студентов в новом учебном году.

В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в стране МВК приняла меры по усилению карантинных ограничений в регионах, находящихся в «красной зоне».

Считанные дни остались до священного праздника – Курбан айт. В связи с этим эпидемиологи обратились к казахстанцам.

– Просим соотечественников отнестись с пониманием и рекомендуем проводить празднования в узком семейном кругу, минимизировать все контакты, не организовывать и не посещать массовые мероприятия, а также места скопления людей, – отметили в Комитете санитарно-эпидемиологического контроля.

Дело в том, что во всех регионах республики выявлен индийский штамм коронавируса, который на 60 процентов заразнее и опаснее обычного штамма и может привести к тяжёлым осложнениям.

Отмечается, что второй год казахстанцы могут совершить обряд жертвоприношения в онлайн-формате. Заявку можно оставить на сайте qurban2021.kz. Жертвенное мясо будет полностью распределено среди нуждающихся.

Айгуль Биданова

Фото из открытых источников

Нур-Султан