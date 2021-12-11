Сроки будут пересмотрены

Одной из главных новостей уходящей недели стало, безусловно, поручение Президента Касым-Жомарта Токаева Правительству продлить сроки действия прежних порогов достаточности до 1 апреля 2022 года.

«Глава государства Касым-Жомарт Токаев прислушался к многочисленным обращениям граждан относительно решения об увеличении пороговых значений пенсионных накоплений. Значения будут увеличены в результате повышения со следующего года минимальной заработной платы. Как известно, основная задача пенсионной системы – обеспечить необходимый достаточный доход гражданам после выхода на пенсию. В этой связи решение об увеличении порога пенсионных накоплений – шаг в правильном направлении. Вместе с тем для поддержки граждан, которые не успели использовать свои сверхнормативные накопления, Президент поручил Правительству продлить сроки действия прежних порогов достаточности до 1 апреля 2022 года», – написал на своих официальных страницах в социальных сетях пресс-секретарь Главы государства Берик Уали.

Напомним, увеличение порога достаточности планировалось с 1 января 2022 года, оно связано с повышением минимальной заработной платы, которая вырастет с 42 500 до 60 000 тенге.

Для кого решение Президента оказалось жизненно важным?

– В первую очередь дана возможность реализовать свои права почти 200 тысячам вкладчиков по использованию своих единовременных пенсионных выплат, – отметила руководитель «Отбасы Банка» Ляззат Ибрагимова.

Она привела статистику поступления заявок на портале www.enpf-otbasy.kz после 2 декабря.

– До этой даты мы работали в рабочем режиме и поступало от 2 000 до 2 500 заявок ежедневно. А, к примеру, 6 декабря поступило 38 478 заявок желающих использовать свои накопления, – рассказала Ляззат Ибрагимова.

Всего за эту первую неделю после опубликования ЕНПФ новой таблицы почти 170 тысяч взрослых трудоспособных казахстанцев подали заявки на портал.

– Если средний коэффициент семейственности в стране равен 3,8, то 640 тысяч членов их семей чувствовали, что пытаются запрыгнуть в вагон уходящего поезда… Теперь, после решения Президента, можно в спокойном режиме принять разумные решения, – заявила Л. Ибрагимова.

Айгуль Биданова

Фото из открытых источников

Нур-Султан