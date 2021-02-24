Срок за взятки 

За коррупционное преступление осуждены трое полицейских.

Департаментом Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции по ВКО окончено производство уголовного дела в отношении трёх инспекторов службы БПП УП Усть-Каменогорска, обвиняемых в совершении уголовного правонарушения. Они обманным путём получали взятки от водителей транспортных средств, обещая не привлекать их к административной ответственности за нарушения правил дорожного движения.

Приговором суда Усть-Каменогорска все трое обвиняемых осуждены. Одному из них назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет и 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительном учреждении средней безопасности, с пожизненным запретом занимать должности на государственной службе, в органах местного самоуправления, Национальном Банке Республики Казахстан и его ведомствах, в государственных организациях и субъектах квазигосударственного сектора.

Такое же наказание постигло второго участника процесса. Третий получил срок на полгода меньше, чем его подельники.

Юрий Пааль

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