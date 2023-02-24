Среди орхидей с учебником

Коворкинг, орхидариум, комната психологической разгрузки… И всё это не в каком-то центре отдыха, а в обычном учебном заведении. Просто, по мнению учёных, такие необычные условия позволяют студентам лучше усваивать учебный материал и творчески развиваться.

В научном сообществе всё чаще стали говорить о необходимости создания в вузах эргономичного образовательного пространства. В образовательной сфере этот термин подразумевает создание благоприятной среды как для педагога, так и для обучающихся.

ТЕРРИТОРИЯ БЛАГОПОЛУЧИЯ

Что такое современное высшее учебное заведение? Первая мысль, что это образовательное учреждение, где ведётся подготовка высококвалифицированных кадров, востребованных на рынке труда.

Однако, как считают в Восточно-Казахстанском техническом университете имени Д. Серикбаева, это понятие полностью не раскрывает предназначение вуза. Сегодня он должен стать не только образовательной площадкой, но и местом, где раскрывается потенциал студенческой молодёжи. С первого дня обучения студенты должны чувствовать себя комфортно в стенах учебного заведения. Не стоит забывать и о преподавателях…

Для этого в университете в прошлом году разработали проект «EKTU.Otbasy – территория благополучия *Well-being».

– Бываю в командировках в зарубежных вузах, в них есть много интересных решений для организации учебного пространства, – поделилась декан факультета гуманитарного образования Восточно-Казахстанского технического университета имени Д. Серикбаева Арайлы Сарсембаева. – Появилась идея создать территорию благополучия и в нашем вузе, чтобы и преподаватели, и студенты работали в благоприятной атмосфере. Идею поддержали на учёном совете, команда приступила к реализации проекта.

Стоит отметить, что сегодня создание комфортной среды для образовательной деятельности в вузе – одна из ключевых задач университетов. Физическое утомление, снижение концентрации внимания, проявление агрессии и раздражительность негативно влияют на качество работы и здоровье сотрудника. Проект «EKTU.Otbasy – территория благополучия *Well-being» направлен на формирование конкурентоспособной личности, повышение производительности и эффективности труда, снижение уровня стресса, а также поднятие командного духа и чувства единства семьи. Как, наверное, уже заметил читатель, слово «семья» фигурирует и в самом названии проекта. В общем, проект предполагает создание благоприятной среды для всестороннего развития членов ВКТУ.Otbasy.

Well-being с английского языка переводится как благополучие. Есть и другие варианты перевода, например, удовлетворённость жизнью, процветание, качество жизни, счастье.

Что такое состояние благополучия? Когда человеку комфортно находиться в коллективе, минимизированы какие-либо стрессовые ситуации, а акцент ставится на реализации личностных качеств.

– Мы задумались над тем, что наших сотрудников и студенто в нужно развивать не только в профессиональном плане, но и уделять внимание физической, эмоциональной, социальной составляющим, развитию креативной личности в творческой среде, – отметила Арайлы Сарсембаева. – В этом как раз большую роль играет пространство, в котором они находятся. Перед нами встала задача – создать эргономичное рабочее пространство в корпусах и на территории университета.

УЮТНЫЙ ДОМ ДЛЯ ОРХИДЕЙ…

С чего начать, долго думать не пришлось. Идею подсказало… хобби. Как оказалось, многие преподаватели, в их числе ректор вуза Сауле Рахметуллина, увлекаются разведением орхидей. К слову, первыми «жителями» орхидариума как раз и стали цветы педагогов.

Прежде чем создать уютный дом для орхидей, Арайлы Сарсембаева изучила, как правильно ухаживать за ними. Цветам необходима влажная среда вокруг, свет, но при этом без прямых солнечных лучей. Учитывая это, в университете была выбрана подходящая зона для создания орхидариума.

– Мы решили сделать его в виде японских подвесных садов, – рассказала Арайлы Сарсембаева. – Студенты оценили появление новой зелёной зоны и часто проводят там время. Мы назвали это местом релакса и творчества. Не раз замечала, что ребята там что-нибудь придумывают, репетируют, работают над проектами или просто отдыхают от учёбы.

В орхидариуме растут три вида орхидей. Первая – фаленопсис. Это мини-растение, которое отлично приживается в квартирных условиях. Может иметь один-два цветоноса различных оттенков.

Дендробиум – этот вид родом из Австралии. Растёт в зарослях на стволах деревьев.

Лудизия – одна из самых распространённых орхидей во всём мире. Цветы мелкие и белёсые, но зато очень эффектно выглядят оливковые и пурпурные листья.

Помимо орхидей здесь есть другие комнатные цветы: антуриум, фикус, декоративный лук и другие.

Орхидариум стал одним из любимых мест студентов, особенно во время цветения орхидей. Однако, как отмечает Арайлы Сарсембаева, зелёная зона предназначена не только для эстетического удовольствия. Основная её идея – оксигено- и цветотерапия.

Как отмечают специалисты, применение оксигенотерапии восстанавливает работу нервной системы, насыщает клетки кислородом, регулирует работу органов и систем нашего организма.

Что касается цветотерапии, то учёными уже давно доказано, что цвет вызывает определённые биохимические реакции в человеческих тканях, стимулирует различные железы и некоторые отделы головного мозга, в том числе и гипофиз. Последний стимулирует выработку целого ряда гормонов, которые отвечают за обмен веществ, сон, аппетит, наше эмоциональное состояние.

– Существует даже научная теория, которая гласит, что благодаря оксигено- и цветотерапии можно разгрузиться эмоционально, – подчеркнула Арайлы Сарсембаева. – Как известно, зелёный цвет – символ гармонии и равновесия. Он успокаивает нас на физическом уровне, так как именно зелёная часть спектра легче всего воспринимается глазом. Кстати, в нашем университете произошёл ребрендинг – теперь вся символика выполнена в зелёном цвете.

Отметим, что идеей создания орхидариума вдохновились ещё в одном высшем учебном заведении – Государственном университете имени Шакарима.

…А ЕЩЁ ЗИМНИЙ САД

Арайлы Сарсембаева отметила, что орхидариум стал первым этапом реализации проекта. Есть ещё много идей. Предполагается, что в вузе появятся зелёные фитостены, релакс-комнаты, зимний сад на основе дизайнерских проектов студентов, зоны счастья Well-being air. К слову, приступить к воплощению задуманного в жизнь планируют уже в этом году.

– Проект позволяет перезагрузить атмосферу университета, – подчеркнула Арайлы Сарсембаева. – Мы стараемся отходить от привычного представления о вузе и сделать его универсальным, комфортным, чтобы сама обстановка располагала к получению знаний и реализации творческого потенциала.

Как мы уже писали выше, проект «EKTU.Otbasy – территория благополучия *Well-being» реализуется недавно, но успел зарекомендовать себя. Так, в конкурсе по совершенствованию проектного менеджмента QAZAQSTAN PROJECT MANAGEMENT AWARDS – 2022 в номинации «Лучший проект года» он занял первое место среди вузов Казахстана.

Александра Исаева

Фото из архива ВКТУ им. Д. Серикбаева