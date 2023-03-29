Среда для вундеркиндов

Педагоги ВКО будут использовать опыт ведущих школ областного центра.

В областной специализированной школе-лицее для детей, одарённых в области математики, физики, информатики, УО ВКО прошёл семинар-практикум «Совершенствование уровня педагогического мастерства и профессиональной компетентности педагогов естественно-математического направления как необходимое условие формирования интеллектуальной среды школы». Мероприятие провели представители Регионального центра «Шығыс» в рамках весенней каникулярной школы с целью распространения опыта работы ОСШЛМФИ для учителей. В семинаре приняли участие педагоги естественно-математического цикла общеобразовательных школ региона.

В пленарной части семинара педагоги ОСШЛМФИ поделились своим передовым опытом. Затем участники семинара посетили мастер-классы по сессиям «Предметные навыки», «Углубление предметных знаний» и «Надпредметные навыки».

К примеру, учителя информатики в ходе мастер-классов ознакомились с инструментами, позволяющими учащимся освоить базовые алгоритмы с целью их реализации и применения в популярных задачах. Им рассказали о методах, способствующих мотивации заниматься программированием, поделились опытом работы по развитию одарённости учеников через проектную деятельность и соревнования по робототехнике.

– Данный мастер-класс помог разъяснить многие требования к написанию проектов, а также научиться правильно формулировать цели, задачи, составлять гипотезу проекта и определять его актуальность, – рассказала методист кабинета содержания обучения и мониторинга качества образования РЦ «Шығыс» УО ВКО Айгуль Желпакова. – Он расширил знания педагогов о всевозможных конкурсах проектов и соревнованиях по робототехнике.

Учителя математики ознакомились с методами и приёмами решения олимпиадных задач. Математический челлендж среди учителей-практиков разрядил академическую обстановку.

Участники обучающего семинара узнали, как расширить углубление по математике через проектно-исследовательскую деятельность, разобрали методические рекомендации по формированию навыка исследовательского поиска через решение практико-ориентированных задач, открытых задач, проведение математических экспериментов, использование STEAM-технологий. Также учителей ознакомили с контрольно-измерительными материалами по типу дифференциации заданий в соответствии с уровнями математических компетенций и использования таксономии целей обучения Блума.

Учителя физики на мастер-классе «Методы преподавания физики в школе для подготовки к олимпиадам» были ознакомлены с характеристиками методов решения физических задач повышенного уровня сложности. Разобрали способы поэтапного формирования умений и навыков школьников.

В заключительной части областного семинара педагогами-психологами был проведён тренинг «Эмоциональный интеллект педагога как фактор повышения эффективности обучения».

Также участники семинара получили практические рекомендации, которыми смогут воспользоваться при организации учебного процесса уже в последней четверти этого года.

Участники семинара отметили, что мероприятие прошло на высочайшем профессиональном уровне.

Ерик Абитов