Сразу в руки мамы

Новый метод «натурального» кесарева сечения, сохраняющий принципы биомеханизма физиологических родов, освоили врачи областного Центра матери и ребёнка.

В Казахстане этот метод усовершенствован профессором кафедры акушерства и гинекологии НАО «Казахский Национальный медицинский университет им. С. Д. Асфендиярова» Гульжахан Омаровой и внедрён в практическое

акушерство.

Перенять передовой опыт восточноказахстанские акушеры-гинекологи смогли в ходе обучающего мастер-класса, проведённого профессором на базе ЦМиРа. Об этом сообщили в пресс-службе Управления здравоохранения ВКО.

Отмечается, что модифицированный метод «натурального» кесарева сечения не только соблюдает принципы биомеханизма физиологических родов, но и обеспечивает непосредственный ранний контакт мамы с ребёнком с первых минут его жизни – сразу после отсроченного рассечения пуповины и первые два часа после операции, как при естественных родах.

– Ранний контакт новорождённого с кожей матери обеспечивается хирургом путём его перекладывания на грудь матери через «окно» – специально разработанное операционное бельё. Тем самым ребёнок минует первое «общение» с медицинским персоналом. Роженица уже во время операции находится в тактильном контакте с новорождённым, испытывает психоэмоциональную удовлетворённость, видя своего малыша с первых минут его жизни, – говорит Гульжахан Омарова.

По словам профессора, ранний контакт с матерью «кожа к коже» позволяет новорождённому быстрее адаптироваться физиологически.

– Давно известно, что только что родившийся ребёнок, находящийся на теле своей матери, чувствует себя намного лучше: его температура более стабильна и удерживается в пределах нормы, в крови такого малыша – оптимальный уровень сахара. Более того, если новорождённый оказался в кожном контакте со своей матерью сразу после рождения, организм малыша заселяют те же бактерии, что обитают на теле его матери. Это в комплексе с грудным вскармливанием считается важной профилактикой аллергических заболеваний. Тогда как если ребёнок сначала попадает в кювез – его кожа и кишечник часто заселяются другими бактериями, не такими, как у его матери, – пояснила ментор.

За три дня таким способом врачи ЦМиРа под руководством профессора Омаровой приняли роды у семерых женщин.

Руководитель службы родовспоможения медцентра Серикбол Куркумбаев отметил, что новый метод кесарева сечения проводится только в плановом порядке, на доношенном сроке, при одноплодной беременности и головном предлежании плода.

Бахыт Сарсембаева