Спутник здоровья

Медицинские работники Восточного Казахстана получили второй компонент вакцины «Спутник V».

Напомним, первыми от COVID-19 были привиты сотрудники сферы здравоохранения, которые входят в группу риска. Между двумя дозами вакцинации прошёл рекомендованный интервал в 21 день.

Среди тех, кто прошёл ревакцинацию, – медсестра приёмного отделения ВК областной больницы Валентина Федина.

– Вторую дозу «Спутника» я получила 22 февраля, – рассказала она. – Предварительно меня проверили на антитела – в случае их обнаружения, прививка не делается. Сразу предупредили, что после вакцинации могут возникнуть неприятные ощущения. Но никаких побочных эффектов ни после первой прививки, ни после второй я не испытала. Единственное – побаливает место укола, но это нормальная реакция на любую вакцину. Считаю, что иммунизация от коронавирусной инфекции крайне необходима, в частности нам, медикам. Ведь, к примеру, через приёмное отделение нашей больницы ежедневно проходит более 70 пациентов, и это не считая родственников, сопровождающих больных. Поэтому мы каждый день, особенно в период пандемии, рискуем заразиться COVID-19. Получив прививку, как единственную на сегодня меру защиты, я могу быть спокойна за своё здоровье и здоровье моих близких.

Бахыт Сарсембаева