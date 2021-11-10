Отдел полиции города Риддера оснастили новой компьютерной техникой.

В рамках исполнения поручений Президента Республики Казахстан в целях улучшения материально-технического обеспечения участковых пунктов полиции, уровня их оснащённости компьютерной техникой аким города Риддера Дмитрий Горьковой вручил семь компьютеров начальнику городского отдела полиции полковнику Абаю Бактиярову.

По словам полицейских, новые компьютеры придутся очень кстати. Ведь отдел полиции моногорода переходит на сервисную модель обслуживания. Это подразумевает совместную деятельность полиции и субъектов профилактики. Векторы развития включают в себя шаговую доступность, предотвращение правонарушений и тесное сотрудничество с населением.

В сервисной модели ключевая роль отводится участковым инспекторам полиции. Для них основной задачей является профилактика правонарушений на закреплённом административном участке.

– Принцип нашей работы – спросить, услышать, исправить, – отметил руководитель ОП Риддера. – У сервисной полиции главная оценка работы не выявление, а профилактика правонарушений, готовность оказать помощь и установить доверительные отношения с населением, чтобы сообща решать вопросы безопасности.

Юрий Пааль

Фото предоставлено акиматом города Риддера

Риддер