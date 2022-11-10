Предвыборные дебаты и дискуссии кандидатов в Президенты РК пройдут в четыре раунда. Об этом стало известно во время очередного заседания Центральной избирательной комиссии РК.

– Участники дебатов будут иметь возможность выступить со своей программой, задать вопросы оппонентам, ответить на вопросы избирателей, а также выступить с обращением к электорату, – рассказала член ЦИК РК Анастасия Щегорцова.

Кандидатуры для участия в предвыборных дебатах и дискуссиях были представлены избирательными штабами кандидатов в Президенты РК. Участниками теледебатов стали Каракат Абден, Нурлан Ауесбаев, Жигули Дайрабаев, Мейрам Кажыкен, Ерлан Кошанов (станет представителем Касым-Жомарта Токаева), Салтанат Турсынбекова.

Дебаты пройдут в прямом эфире 11 ноября в 20.00 на телеканале «Хабар».

Первый раунд – «Презентация предвыборной программы», в котором каждый участник представит свою предвыборную программу за три минуты.

Второй раунд – «Дискуссионная сессия», в котором участники зададут своим оппонентам по два вопроса, а также ответят на два вопроса. На формулировку вопроса даётся 30 секунд, на ответ – по две минуты.

Третий раунд – «Вопросы от избирателей». На базе Агентства «Хабар» открыт приём заявок «Спроси у кандидата!». Избиратели имеют возможность задать вопрос персонально любому кандидату. Каждому из них в эфире зададут по одному вопросу. Время, предусмотренное на ответ, – до двух минут.

Четвёртый раунд – «Обращение к избирателям». На каждое выступление отводится по две минуты. Общее время – не менее 80 минут.

Кроме того, во время заседания ЦИК РК её председатель Нурлан Абдиров остановился на сроках введения в действие отдельных норм Конституционного закона «О выборах в Республике Казахстан».

– В законе отражены недавние конституционные изменения, согласно которым отныне Президент избирается сроком на семь лет, не более одного раза. Норма об однократном семилетнем президентском сроке вводится в действие по истечении 10 календарных дней после первого официального опубликования, то есть 17 ноября 2022 года. Таким образом, срок пребывания в должности избранного в ходе предстоящего всенародного голосования 20 ноября Президента Казахстана будет исчисляться по новой конституционной норме, – сказал Нурлан Абдиров.

Айгуль Биданова

Астана