Споём, станцуем и обнимем!

Что нужно для того, чтобы сделать детей счастливыми? Конечно, уделить им внимание и заняться тем, что они больше всего любят! Присоединиться к любимой игре, научить рисовать, заинтересовать спортом. А главное – стать с ними одной командой. Об этом и о многом другом расскажут педагоги объединения детско-подростковых клубов «Жігер».

Многие взрослые сейчас вспомнят своё детство. И дворовые клубы, где собирались ребята, чтобы всем вместе поиграть, организовать театральную постановку, почитать книги. В какой-то момент детско-подростковые клубы пришли в упадок. Но сейчас в области вновь возрождается культура ДПК. Более того, дворовые клубы претерпели колоссальные изменения и могут запросто конкурировать с частными спортивно-развлекательными центрами.

Так, в Усть-Каменогорске успешно функционирует объединение детско-подростковых клубов «Жігер». Более 20 дворовых клубов принимают школьников на увлекательных образовательных и досуговых площадках, где работают молодые педагоги.

Близкие по духу

Одним из таких юных преподавателей является 19-летняя Анастасия Полякова. Год назад девушка окончила ВКУИ имени народных артистов братьев Абдуллиных по специальности педагог-организатор, музыкальный руководитель вокального коллектива. Сейчас получает высшее образование в ВКУ имени С. Аманжолова и параллельно работает в ДПК «Teenager» педагогом-организатором.

– На выбор профессии повлияли мои собственные интересы и увлечения, – с улыбкой признаётся Анастасия. – Во-первых, я очень люблю детей. Мне всегда было легко найти с ними общий язык. Не знаю, как это получается, но дети ко мне тянутся. Во-вторых – очень люблю музыку: пою, играю на фортепиано. С пяти лет я пела в фольклорном ансамбле «Прялица», сейчас состою в ансамбле русской песни «Злато». Поэтому уже в школе решила, что свяжу свою работу с музыкой и детьми.

Анастасия преподаёт эстрадный вокал в студии для детей в возрасте от шести до 14 лет дважды в неделю. Занятие длится один час.

– В начале занятия у нас музыкальное приветствие, – рассказывает девушка. – Потом мы выполняем упражнения на артикуляцию, дыхание и распевки. Затем приступаем к разучиванию песен. Разумеется, во время занятий мы выделяем минутки для отдыха. В этот момент можно провести музыкальную игру, зарядку, немного подвигаться. Сейчас ребята только вышли с каникул, будем готовить новый репертуар. Разучиваем забавную песню про хомяков. В будущем планируем включить в программу народные песни.

Педагог отметила, что главной целью в работе является не только формирование вокально-хоровых навыков (дикция, чистота интонации, музыкальная память), но и развитие у детей интереса к творчеству и расширение кругозора.

– Я думаю, не обязательно иметь талант для того, чтобы заниматься вокалом, – считает Анастасия. – Научиться можно всегда и всему. Главное, иметь желание и терпение. Учитель – пример для детей. Он должен быть справедливым, дружелюбным, знать свой предмет, любить общение с детьми, находить подход к каждому ребёнку, уважать мнение ученика. У меня в группах и малыши, и подростки. Конечно, младшие требуют большего внимания. А вот ребята постарше любят поговорить, поделиться своими секретами, частенько просят у меня советов. Мы с ними как одна большая семья. Очень дружные.

Примечательно, что в клубе проводят не только стандартные занятия, но и устраивают весёлые мероприятия.

– На Новый год мы проводили праздничный концерт, в котором приняли участие и мои воспитанники, – делится Анастасия Полякова. – Кроме того, они завсегдатаи различных конкурсов. За последние полгода мы приняли участие в двух международных онлайн конкурсах и в одном республиканском. Причём, на одном из них заняли первое место, и я тогда была очень счастлива!

Весело и доступно!

Татьяна Михайлова ведёт занятия в ДПК по хореографии и детскому фитнесу.

– Более десяти лет я занималась в образцовом хореографическом ансамбле «Улыбка», – рассказывает педагог. – На танцы меня привела мама, за что я ей очень благодарна…

Поначалу Татьяне хотелось быть больше исполнителем, чем учителем. Но любовь к детям и желание вырастить своих талантливых танцоров подтолкнули стать педагогом.

– Меня вдохновили мои преподаватели по танцам Валентина Алексеевна Кондакова и Галина Васильевна Серохвостова, – улыбается собеседница. – Поэтому я пошла учиться в Восточно-Казахстанское училище искусств имени народных артистов братьев Абдуллиных. В моей специальности две квалификации – педагог-организатор досуговой деятельности и руководитель хореографического коллектива. Сейчас я преподаю в трёх детско-подростковых клубах. В ДПК «Teenager» и «Сапар» проходят занятия по хореографии (детское творческое объединение «Ника»), в клубе «Кайсар» я обучаю детей в секции фитнеса «Holly».

На сегодняшний день в группах Татьяны Михайловой более 70 детей в возрасте от семи до 14 лет.

– На занятия приходим пораньше. Дети для того, чтобы переодеться, а я – чтобы успеть с ними пообниматься, – смеётся педагог. – Они очень это любят! Потом обсуждаем всевозможные новости, они показывают, кто чему научился: кто перевороты делать, кто на мостик вставать, кто на шпагат садиться. После этого мы приступаем к уроку. Начинаем с разминки, разучиваем новый материал, повторяем и закрепляем то, что уже освоили.

Татьяна обратила внимание, что главное преимущество детско-подростковых клубов в том, что заниматься в них ребята могут совершенно бесплатно.

– В наших ДПК для детей есть много разных секций: актёрское мастерство, шашки, шахматы, теннис и многое другое, чтобы ходить на занятия, заряжаться супер-эмоциями и отличным настроением!

Для этого родителям достаточно прийти в клуб и заполнить заявление. Кроме того, не все родители располагают временем, чтобы водить детей в секции и спортивные школы. А дворовые клубы находятся в шаговой доступности, это позволяет школьникам самим посещать понравившиеся кружки.

Стоит отметить, что несколько лет назад в городе провели масштабную работу по восстановлению и обновлению помещений, в которых располагаются ДПК. Наряду с ремонтом, в клубах появился современный инвентарь, свободный доступ в интернет.

Прежде чем составить досуговую программу, с жителями города проводили встречи, организовывали опросы, чтобы выявить наиболее популярные занятия, которыми увлекаются школьники. Так, в обновлённых дворовых клубах появились интеллектум-кабинеты, фитнес-центры, музыкальные и изостудии, хореографические и тренажёрные залы, спортивные секции, творческие мастерские по дизайну, компьютерной графике и прикладному искусству, кабинеты робототехники, секции раннего конструирования и 3D-моделирования, дебатные площадки для подростков. Также в программу включили лингвистические проекты и уникальный проект штаба юных инспекторов дорожного движения.

Лилия Дроздова

Фото из архива Анастасии Поляковой и Татьяны Михайловой