Спортсмены – наша гордость

С каждым годом с момента обретения Независимости спортивные достижения Казахстана становятся всё значительнее. О развитии отечественного спорта и достижениях наших спортсменов рассказал директор Академии спорта имени Жаксылыка Ушкемпирова Мерейгалы Кошкинов.

– За годы Независимости наша страна добилась немалых успехов в сфере спорта. Благодаря тому, что Елбасы всегда уделял большое внимание развитию спорта в стране, Казахстан взрастил целую плеяду олимпийских чемпионов и чемпионов мира. Более того, в стране нередко проводятся масштабные соревнования мирового уровня. Наша спортивная школа также не отстает, её воспитанники добиваются высоких результатов, – говорит Мерейгалы Кошкинов.

В настоящее время в Академии спорта имени Жаксылыка Ушкемпирова занимаются около полутора тысяч спортсменов по 10 видам спорта, среди которых: греко-римская борьба, дзюдо, вольная борьба, бокс, велоспорт, волейбол, таэквондо, самбо, конный спорт и қазақ күресі.

– У нас работают 68 тренеров-преподавателей, девять из них являются заслуженными тренерами РК, 10 – тренерами-преподавателями высшей категории, 21 – тренерами-преподавателями первой категории. Восемь сотрудников Академии – мастера спорта СССР, 15 тренеров – мастера спорта РК, – отмечает Мерейгалы Кошкинов.

16 декабря 2016 года, в День Независимости РК, при Академии спорта открылись общежитие на 200 мест и спортивный зал. Секции Академии функционируют в Маканчи, Карабулаке, Науалы, Тарбагатае, Аксуате и других сёлах региона.

Несмотря на то, что во время пандемии коронавируса тренировки и спортивные мероприятия были временно приостановлены, работа по развитию спорта всё же продолжалась. Тренеры общались со спортсменами в формате онлайн, проводились семинары и различные мастер-классы.

За годы Независимости 37 воспитанников Академии получили звание мастера спорта международного класса, 182 спортсмена стали мастерами спорта РК, 560 спортсменов удостоились звания кандидата в мастера спорта. По сей день они принимают активное участие в чемпионатах мирового уровня и получают высшие спортивные награды.

Флора Левина

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