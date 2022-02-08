Спорткомплекс для сельчан

В Шемонаихинском районе готовятся к открытию нового современного спортивного комплекса.

Все основные работы уже завершены. Как рассказали в районном отделе физической культуры и спорта, физкультурно-оздоровительный комплекс будет носить название «Жастар».

На первом этаже расположен тренажёрный и игровой многофункциональный залы, где шемонаихинцы смогут заниматься мини-футболом, волейболом, баскетболом, а также зал для настольных видов спорта.

В современном фитнес-зале уже установлены две беговые дорожки, два велотренажёра, два тренажёра степпера, два многофункциональных тренажёра, приготовлены грифы, блины и гантели.

На втором этаже разместился зал для занятий боевыми единоборствами, где уже установлен ринг для боксёров, а рядом будут заниматься борцы. Также здесь расположен мини-зал для настольного тенниса.

Ежедневно ФОК смогут посещать до 300 человек. Двери физкультурно-оздоровительного комплекса будут открыты для всех жителей Шемонаихи, которые уже имеют спортивные успехи или только хотят приобщиться к здоровому образу жизни. Примечательно, что все секции будут бесплатны.

Здесь же возможно проводить спортивные соревнования различных уровней.

На строительство спортивного комплекса направлено более 390 млн тенге. Объект ещё не сдан в эксплуатацию, вокруг комплекса планируется провести благоустройство территории. Намечено, что торжественное открытие состоится летом этого года.

Дарья Антон

Фото и открытых источников

Шемонаихинский район