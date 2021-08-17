Спортивная перспектива

Восточный Казахстан входит в число регионов, где население массово занимается спортом. При этом интерес к активному образу жизни связан с возможностью посещать спортивные объекты, школы или секции. В этом направлении области есть чем гордиться.

С 2003 года в Казахстане начали отмечать День спорта. Ежегодно этот день празднуют в третье воскресенье августа. В этом году его отметили через неделю после окончания главного спортивного события в мире – Олимпийских игр.

Накануне Дня спорта аким ВКО Даниал Ахметов встретился с олимпийскими спортсменами. Глава региона отметил, что пандемия коронавируса внесла свои коррективы в спортивную жизнь, отменили многие соревнования, а они, как правило, являются своего рода генеральной репетицией перед главными – Олимпийскими играми. Были пустые трибуны стадионов и арен, что немного лишило спортсменов нужных эмоций. По его словам, прошедшая Олимпиада показала, как важно уделять внимание подготовке тренерского состава.

– Мы разработали систему трёхуровневой подготовки спортивных наставников, потому что старые методы сегодня работают не в полную силу. Нужно модернизировать подход и использовать не только техники физподготовки, но и инновации. Современная спортивная наука позволит нам воспитать новых чемпионов, – отметил глава области.

В 2022 году впервые в Казахстане пройдёт чемпионат мира по лёгкой атлетике в закрытых помещениях. Даниал Ахметов уверен, что наши атлеты способны показать отличные результаты, ведь сегодня есть спортивные базы, тренировочные арены и площадки, а у спортсменов – большой настрой на победу.

– Усиленные тренировки, активная тренерская работа и соревновательный дух приведут нас к местам на пьедестале почёта, – сказал аким ВКО.

В целом, по данным профильного управления, в регионе занимаются физкультурой и спортом почти полмиллиона восточноказахстанцев. Для этого создаются все условия. В прошлом году в эксплуатацию ввели четыре физкультурно-оздоровительных комплекса: в селе Кокпекты Кокпектинского района, в городе Шар Жарминского района, в посёлке Актогай Аягозского района, в селе Маканчи Урджарского района. Построены и работают два бассейна – в селе Курчум Курчумского района и в селе Урджар Урджарского района.

В текущем году ведётся строительство 13 спортивных объектов, в том числе 11 физкультурно—оздоровительных комплексов и двух спортивных модулей. Помимо этого, завершился текущий ремонт детско—юношеских спортивных школ в Аягозе и Шемонаихе. До конца года планируется провести капитальный ремонт спортивного комплекса «Алтай» в селе Улкен Нарын.

В областном центре, в парке «Самал», ведётся строительство профессионального большого трека для кроссового велоспорта BMX. Динамику работ на прошедших выходных проинспектировал Даниал Ахметов. Он отметил, что этот вид велоспорта не просто огромный пласт молодёжной культуры, но и олимпийская дисциплина. Трек, который возводят в Усть—Каменогорске, будет соответствовать всем международным стандартам.

– Покрытие трека будет точно таким же, как на Олимпиаде в Токио. Здесь появятся трассы как для любителей велокросса, так и для профессиональных спортсменов. Уверен, что на треке мы сможем проводить соревнования мирового уровня, – рассказал в ходе посещения объекта глава региона. Он также подчеркнул, что строителей консультируют представители международной Федерации велоспорта из Москвы, поэтому при проектировании и строительстве учтены все требования и соблюдаются все параметры.

В целом, благодаря всем мерам на сегодняшний день жители региона имеют возможность заниматься 64 видами спорта, а спортсмены области за этот год на соревнованиях различных уровней завоевали 1801 медаль, в том числе 595 – золотых, 567 – серебряных, 639 – бронзовых.

Марина Шевелёва