Спорт в приграничье

Новые спортивные объекты откроются в сёлах Маркаколь и Калжыр Курчумского района к 30-летию Независимости РК. В настоящее время темпы строительных работ на объектах набирают обороты.

По информации отдела строительства, ЖКХ, пассажирского транспорта и автодорог Курчумского района, единой подрядной организацией для двух объектов выступает ТОО «QazConstructions». Стоимость спорткомплекса в селе Маркаколь – 514 млн тенге. Завершён нулевой цикл работ. На этом объекте будет применён современный панельный метод строительства. В настоящее время задействовано порядка 20 человек.

Общая площадь тренировочных залов, административных и хозяйственных помещений составит 1601 квадратный метр. В спорткомплексе можно будет заниматься футболом, волейболом, боксом, различными видами борьбы, теннисом. Кроме прочего, его оснастят раздевалками и душевыми.

Имеющаяся спортивная база в селе Калжыр пополнится новым спортивным модулем. К настоящему времени на объекте завершён нулевой цикл работ, ведётся заливка колонн, задействовано 12 человек. Стоимость спортмодуля – 311 млн тенге, общая площадь – 840 квадратных метров, что позволит комфортно разместиться всем секциям.

Открытие двух новых спортивных центров обещает стать радостным событием для жителей сёл Маркаколь и Калжыр, которые являются приграничными. Проекты реализуются в рамках Комплексного плана развития Курчумского района на 2020–2024 годы.

Рысбек Жантыкеев

Курчумский район