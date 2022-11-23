Спорт под крышей

В Катон-Карагайском районе обеспеченность населения спортивными сооружениями в расчёте на тысячу человек на сегодняшний день составляет около 52 процентов. Этот показатель в районе планируют постепенно увеличивать.

К 2025 году предусмотрено довести его до 56 процентов. По официальным данным районного акимата, сейчас ведётся строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Катон-Карагай и крытого бассейна в селе Улкен Нарын. В прошлом году проведён ремонт спортивного комплекса «Алтай» в районном центре.

Растёт число занимающихся физической культурой и спортом в школах и различных секциях. Особое внимание уделяется развитию национальных видов спорта, среди которых борьба, конные виды состязаний. Заметным импульсом для их последующего развития станет проведение в районе соревнований республиканского уровня. Нынче такие зрелищные мероприятия состоялись с участием спортсменов из многих других регионов Казахстана.

К примеру, большой резонанс вызвали конноспортивные старты среди скакунов разных возрастных категорий. Это соответствует народным традициям, когда производится дифференциация забегов лошадей в зависимости от их возраста. Причём градация бегунцов отражает богатую культуру ведения коневодства с незапамятных времён до наших дней. Опыт далёких предков оказывается вполне востребован.

Таир Сапаргалиев

Катон-Карагайский район