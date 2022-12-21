Спорт как жизненное кредо

Как эффективно совмещать спорт и службу знает сержант роты танковой воинской части Аягозского гарнизона, мастер спорта по военному многоборью Александр Масяев.

Прошло семь лет с тех пор, как Александр связал свою профессиональную жизнь с военной сферой. Выбор в пользу службы не был случайным. В детстве он с интересом наблюдал за своими братьями в военной форме, а во время учёбы в школе активно занимался различными видами спорта. Много времени уделял лёгкой атлетике, а ещё добился больших успехов в беге на лыжах.

Родился Александр Масяев в 1995 году в селе Маканчи Урджарского района. После окончания школы, следуя за детской мечтой, поступил в военный колледж имени Шокана Уалиханова. Обучившись там с 2013 по 2015 годы, стал квалифицированным сержантом. Затем он впервые переступил порог танковой воинской части Аягозского гарнизона. Сейчас служит в звании сержанта 3-го класса.

Спорт занимает важное место в распорядке дня военнослужащего. Он строго соблюдает принципы здорового образа жизни и каждое утро начинает не с чашечки кофе, а с зарядки. Благодаря такому подходу Александр для многих стал образцом для подражания, добился больших успехов на службе, стал мастером спорта по военному многоборью, чемпионом Казахстана, и наконец, призёром международных состязаний.

В этом году Александр Масяев участвовал в конкурсе «Воин мира» Армейских международных игр, прошедших в Армении, в составе команды Вооружённых сил Республики Казахстан. Тогда казахстанская сборная заняла первое место в общекомандном зачёте и была признана лучшей.

Сержант роты танковой воинской части с достоинством защитил честь страны на соревнованиях, за что был награждён медалью «Ел қорғаны» министра обороны РК генерал-полковника Руслана Жаксылыкова.

Наш собеседник относится к своей работе с подлинным энтузиазмом, любовью и ответственностью. Кроме того, Александр Масяев весьма требователен, когда дело касается службы. Он уверен, что трудности действительно закаляют, к тому же, как говорится, тяжело в учении – легко в бою.

– Я думаю, что физическая подготовка военнослужащих всегда должна быть в приоритете. Спорт нужно расценивать не только как строгое требование, но и любимое занятие военного. Также следует рационально использовать каждый день для достижения поставленных целей, – говорит сержант роты Александр Масяев.

Жизненное кредо нашего героя, эффективно совмещающего спорт и службу, – неустанно трудиться на благо Родины. Уверены, что специалист, который придерживается такой позиции, будет всегда добиваться намеченных высот и разносторонне развиваться.

Добавим, Александр успешен не только в спорте и на службе. Удачно у него сложилась и личная жизнь. Два года назад он создал семью, и сейчас вместе с супругой Сымбат они воспитывают маленького Амира.

Гульжан Естаева

Аягозский район