Перспективы

Спорт как стиль жизни

14.10.2021
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В Восточно-Казахстанской области обсудили возможность открытия школы тяжёлой атлетики имени известного казахстанского спортсмена Ильи Ильина.

Аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов встретился с четырёхкратным чемпионом мира в трёх весовых категориях, обладателем четырёх мировых рекордов Ильёй Ильиным.

«Я наблюдал за ним, когда он был юношей, и он не просто спортсмен, но ещё и удивительно яркая и харизматичная личность», – написал на своей официальной странице в Facebook Даниал Ахметов.

На сегодняшний день Илья Ильин завершил карьеру в олимпийском спорте, однако навсегда из него не ушёл. Сейчас тяжелоатлет является директором Ледового дворца в Кызылорде. В прошлом году он возглавил филиал Казахстанского союза спортсменов в Кызылординской области.

«У него большие планы – открыть школы тяжёлой атлетики, и мы, конечно, обсудили возможность появления такого спортивного объекта – школы имени Ильи Ильина – в Восточном Казахстане. Наши спортсмены отлично показывают себя в этом виде спорта на разных мировых соревнованиях, потому что тяжёлая атлетика – для сильных не только телом, но и духом людей», – отметил глава региона.

Помимо этого, на встрече поговорили о восстановлении, реабилитации и возвращении в большой спорт восточноказахстанского тяжелоатлета Дениса Уланова.

«Очень радостно, что Илья не уходит от спорта, поддерживает, помогает и делает многое для развития тяжёлой атлетики в стране. Это ещё раз доказывает, что бывших спортсменов не бывает», – резюмировал Даниал Ахметов.

Александра Исаева

Фото пресс-службы акимата ВКО

14.10.2021
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