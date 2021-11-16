Спорт и труд рядом идут

Современный типовой плавательный бассейн с несколькими дорожками в текущем году впервые возводится в селе Самарское. Это один из наиболее значимых объектов, который займёт достойное место в спортивной инфраструктуре Кокпектинского района.

Занятия физической культурой и спортом в сельской местности напрямую зависят от состояния материально-технической базы, создания необходимых условий. Село издавна является кузницей спортивных талантов, будущих чемпионов, прославляющих район, область и республику. По информации представителей сельского акимата, новый спортивный объект позволит детям заниматься плаванием, добиваться успехов в этом виде спорта, укреплять дух и тело, вести здоровый образ жизни.

Вообще, село Самарское в известной мере служит транзитным коридором в разных направлениях. Подобный статус повышается в связи с возведением моста через Бухтарминское водохранилище, способного дать в будущем импульс развитию туризма, зон и баз отдыха. У местных жителей или гостей умение держаться уверенно на воде является неотъемлемым условием, почти правилом хорошего тона, обязательным для всех. Нет нужды разъяснять туристам и гостям из разных регионов Казахстана, России, других государств истины об общей пользе солнечных ванн и водных процедур. Наличие водоёмов с чистой водой, природных песчаных пляжей, условий для спортивной рыбалки, прогулок на водном транспорте является главным плюсом для туризма.

– Строительство плавательного бассейна позитивно влияет на самочувствие и настроение земляков, которые хотят, чтобы их дети, внуки, правнуки имели все условия для комфортной жизни, – говорит аким сельского округа Ахмет Кудербаев. – Они стремятся дать им хорошее образование, воспитать так, чтобы дети в будущем стали достойными людьми, истинными патриотами нашего государства.

Местные жители по праву гордятся своим селом. Это один из бывших районных центров, сумевших сохранить свой прежний облик, более того, уйти вперёд в развитии. Благодаря совместной работе органов исполнительной власти и населения за годы независимости Республики Казахстан в Самарском появились новые дома, улицы, социальные и производственные объекты. Всё это придаёт растущему населённому пункту свои неповторимые черты. В сельском округе есть прочные традиции в полеводстве и животноводстве, рыбоводстве и рыболовстве, переработке рыбных ресурсов и поставке продукции на экспорт. Кроме того, крестьянскими и фермерскими хозяйствами налажена глубокая переработка зерновых, крупяных культур, муки, а также выпечка хлебобулочных, кондитерских изделий. В одном из крестьянских хозяйств округа освоен выпуск мясной продукции в современной вакуумной упаковке. В другом аграрном формировании успешно ведётся работа по выпуску биологических материалов для повышения плодородия местных земель, роста урожайности культур.

Сейчас происходит естественная смена поколений, и на рынке труда требуются собственные кадры, способные работать на современной технике, имеющие знания, опыт. Здесь важную роль играет проблема закрепления кадров из числа одарённой местной молодёжи в сельской местности. Многое зависит от уровня качества жизни, комфортных условий для плодотворного труда и полноценного отдыха.

Цифровые технологии позволяют многие профессии и виды деятельности переносить в виртуальную плоскость, трудиться на удалении, в формате онлайн. Что же касается работы на земле или занятий спортом, физкультурой, здесь нужен непосредственный контакт с пашней-кормилицей, а ещё доступ к спортивным объектам по месту проживания. Идеальный вариант, когда стадион, спортзал или бассейн находятся под боком, в шаговой доступности. Более того, они должны быть оснащены по последнему слову техники и достижений индустрии спорта и отдыха.

Идёт ли речь об умственной или физической работе, есть в рамках затронутой темы один существенный нюанс. Результаты и достижения, рекорды и звания, здоровый дух и спортивная осанка не появляются вдруг, сами по себе. И всё это тоже может быть только итогом упорного труда. Недаром одна из спортивных дисциплин называется всеми не иначе как бодибилдинг, способствующий увлечённым его поклонникам строить, лепить своё тело, формировать фигуру в соответствии с меняющейся модой и классикой, закалять характер, вырабатывать силу мышц, а также воли.

Вынужденная работа в условиях частой «удалёнки» приводит к гиподинамии, малоподвижному образу жизни. Тут опять надежда на труд, физическую культуру и спорт. Как говорили ещё с незапамятных времён и продолжают сегодня обоснованно утверждать: движение – это жизнь!

Таир Сапаргалиев

Фото акимата села Самарское

Кокпектинский район