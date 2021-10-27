Спорт, доступный каждому

В преддверии празднования 30-летия Независимости Республики Казахстан в рамках акций «Туған жерге тағзым» и «Марафон добрых дел» в Уланском районе открыли новую спортивную площадку.

Предприниматели региона активно участвуют в решении социально-экономических задач области. Они не только создают новые рабочие места, занимаются подготовкой квалифицированных кадров, но и оказывают поддержку в открытии новых объектов культуры и спорта.

Почётный гражданин Уланского района, глава крестьянского хозяйства «Агро-Бам» Жаксылык Касенов нередко оказывает помощь своим землякам. Например, на днях в селе Отрадное Саратовского сельского округа открылась новая спортивная площадка, обустроенная на средства мецената. На торжественном открытии Жаксылык Жапарханович поздравил собравшихся, выразив уверенность, что площадка станет популярным местом среди всех любителей спорта, поможет воспитать здоровое поколение.

После торжественной церемонии состоялись соревнования по мини-футболу. По итогам команды-победители и лучшие игроки получили заслуженные награды.

– Мы очень благодарны Жаксылыку Жапархановичу за его постоянную заботу и помощь нашему району. Это отличный пример, как вместе мы можем делать добрые дела на благо своих земляков, своей малой родины, – отметил аким Уланского района Ренат Курмамбаев.

Дарья Антон

Фото предоставлено акиматом Уланского района

Уланский район