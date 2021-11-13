Спорт, доступный каждому

До 2025 года в общеобразовательных школах ВКО планируется открыть более трёх тысяч спортивных секций.

В августе этого года Глава государства Касым-Жомарт Токаев отметил необходимость проведения и создания условий для занятий массовыми и детскими видами спорта, что позволит оздоровить нацию, а также достичь более значительных успехов на мировой спортивной арене.

Для этого поэтапно до 2025 года в общеобразовательных школах региона дополнительно будут открыты 3213 спортивных секций. В текущем году начали работать 1268 секций. Об этом на брифинге в СЦК рассказал аким области Даниал Ахметов.

По его словам, внедрена система подушевого финансирования спортивных секций для детей и юношества независимо от формы собственности. Таким образом, в 2021 году 109 тысяч или 56,4 процента от общего количества детей и подростков имеют возможность бесплатно заниматься физической культурой и спортом.

Расширяется и спортивная инфраструктура. В текущем году ведётся строительство 14 спортивных объектов, преимущественно в действующих и бывших райцентрах, сёлах приграничных регионов. Это Центр настольного тенниса, 11 ФОКов и два спортивных модуля.

В течение 2023 – 2025 годов планируется строительство десяти спортивных объектов – ФОКи в селе Тугыл Тарбагатайского района и в селе Урджар Урджарского района, плавательные бассейны в Аягозе и Кокпекты, спортивные модули в селе Кокжыра Тарбагатайского района, селе Айыртау Уланского района, селе Таскескен Урджарского района, селе Боран Курчумского района, селе Айнабулак и селе Дайыр Зайсанского район.

– В рамках развития спорта высших достижений со следующего года планируется обучение наших тренеров по приоритетным видам с привлечением спортивных консультантов международного уровня, – добавил Даниал Ахметов.