Спорт, доступный каждому

В последние годы в Казахстане вновь отмечается всплеск интереса к здоровому образу жизни. Занятия спортом становятся доступными для всех категорий населения благодаря целенаправленной совместной работе всех заинтересованных структур.

Президент РК Касым—Жомарт Токаев в Послании народу «Казахстан в новой реальности: время действий» отметил, что приоритет нужно отдать массовому спорту, физической культуре и, конечно, детям. По поручению Главы государства был принят Комплексный план по развитию физической культуры и массового спорта на 2020–2025 годы. Стоит отметить, что в нашем регионе развитию этих направлений традиционно уделяется большое внимание. О том, как поставленные задачи решаются в Семее, рассказал главный специалист сектора физической культуры и спорта Нурболат Рахымгажинов.

В последнее время в городе наблюдается значительное увеличение числа занимающихся физической культурой и спортом. Развитию этой сферы способствует и работа множества кружков и секций.

– В городе функционирует четыре спортивные школы областного управления физической культуры и спорта, где занимаются более 4000 детей и подростков, работают 22 федерации, 27 спортивных клубов различного направления, культивируются 65 видов спорта, из них 25 – олимпийские, 40 – не входящие в олимпийскую программу. С апреля 2021 года разрешено проведение спортивно-массовых мероприятий без зрителей. Проведено более 55 городских, областных, республиканских соревнований, и наши спортсмены приняли участие в более 62 областных, республиканских, международных соревнованиях, – отметил Нурболат Рахымгажинов.

На стадионе «Спартак» работают секции по лёгкой атлетике, футболу, президентскому многоборью, ММА, открыты двери стадиона для всех желающих. Также по инициативе ветерана спорта по лёгкой атлетике Рахымтая Абакова на стадионе открыт оздоровительный клуб любителей бега. Совместно с отделом образования проводятся многоступенчатые чемпионаты по футболу и волейболу среди школьников. Во всех учебных заведениях города и при отделе образования постоянно работают кружки: тогызкумалак, шашки, шахматы, настольный теннис, карате, қазақ күресі и многие другие. Для открытия дополнительных спортивных кружков и организаций качественного досуга детей и подростков, особенно в селе, в этом году впервые введён государственный заказ. В его рамках дети в возрасте от четырёх до 18 лет посещают спортивные кружки на бесплатной основе. При этом все спортивные объекты, находящиеся на балансе государства, с 08:00 до 18:00 учащимся школ, студентам, воспитанникам спортшкол, людям с особыми потребностями и людям из социально уязвимых слоёв населения доступны бесплатно.

– В настоящее время в Семее проживает более 10 тысяч человек с особыми потребностями, которые состоят в обществах, объединениях для глухих и слепых граждан. К примеру, на учёте в Семейском региональном филиале Казахского общества глухих состоят 308 человек, среди которых регулярно занимаются мини-футболом 30, настольным теннисом – 10, армрестлингом – 10, лёгкой атлетикой – 30, шашками и шахматами – 10, тогызкумалаком – 15 инвалидов по слуху. С частными спортивными объектами достигнута договорённость о бесплатном предоставлении доступа к спортивным сооружениям для людей с особыми потребностями. В частности, в спортивном зале «Голд Кинг» действует система гибких скидок, стадион «Цементник» предоставляется на безвозмездной основе детям из детских домов, на стадионе «Спартак» – спортивный зал и легкоатлетический манеж. Во всех интернатных учреждениях города постоянно работают кружки по тогызкумалаку, шашкам, шахматам, настольному теннису и т. д. Для реализации Послания Главы государства о развитии физической культуры и массовом привлечении населения к спорту в местах массового скопления людей и во дворах функционируют спортивные, workout, мини-футбольные поля для граждан всех возрастов, – заключил Нурболат Рахымгажынов.

Флора Левина

Фото из архива редакции

Семей