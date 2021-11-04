Спорт для всех и каждого

Аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов ознакомился с ходом строительства Центра настольного тенниса.

В числе приоритетных задач, которые стоят перед государством, – развитие массового спорта и популяризация здорового образа жизни. Об этом в очередном Послании народу Казахстана «Единство народа и системные реформы – прочная основа процветания страны» говорит Президент Республики Казахстан Касым—Жомарт Токаев: «Залог здоровья – физкультура. Вновь заявляю, нужно создавать все условия для занятия массовым спортом, детским спортом. Акимам областей нужно обеспечить поэтапное строительство спортивной инфраструктуры».

Касым-Жомарт Токаев отметил, что спорт должен быть доступным для каждого жителя страны, особое внимание необходимо уделять спортивному потенциалу подрастающего поколения. В регионах Казахстана возводятся различные объекты, возможности которых позволят заниматься спортом как на любительском, так и профессиональном уровне. Не исключение и наша область. Так, в Усть-Каменогорске возводится Центр настольного тенниса. Предполагается, что он станет частью спортивного кластера, расположенного в микрорайоне КШТ. Ход строительства объекта проинспектировал глава региона Даниал Ахметов.

«Радует, что строители держат своё слово и все работы идут в соответствии с графиком. Это интересное с точки зрения архитектуры здание – на всех этажах будут панорамные окна, что позволит обеспечить дополнительный свет в игровых залах. Сейчас строители уже ведут работы по заливке полов и устанавливают сэндвич-панели», – написал на своей официальной странице в Facebook глава региона.

Стоит отметить, на протяжении многих лет настольный теннис – один из любимых видов спорта как среди молодёжи, так и старшего поколения. Возведение центра позволит многим жителям нашей области перейти из разряда любителей в профессионалы.

«Мы обязательно привлечём профессиональных, преданных своему делу тренеров. Кроме того, здесь же можно будет проводить соревнования мирового уровня, так как аналогов этому центру в Казахстане нет», – подчеркнул аким области.

Также в здании будет находиться медицинский центр для спортсменов, оснащённый самым современным оборудованием для реабилитации и физиотерапии.

Даниал Ахметов отметил, что тренерам необходимо уже сейчас посещать строительную площадку и участвовать в выборе оборудования.

Помимо этого, глава региона сообщил, что в ВКО будут открываться залы и секции, чтобы охватить массовым спортом как можно больше восточноказахстанцев.

Александра Исаева