Спорт без границ

Более 100 восточноказахстанских спортсменов-паралимпийцев удостоились высших спортивных званий в различных дисциплинах. Шахматы, лёгкая атлетика, тогызкумалак, пауэрлифтинг, плавание и даже конный спорт под силу тем, кто обладает безграничной силой духа.

Клуб для спортсменов с инвалидностью открылся в Усть-Каменогорске в январе 2015 года на базе Восточно-Казахстанской областной специальной библиотеки для незрячих и слабовидящих граждан.

Первостепенной задачей учреждения являлось формирование массового спортивного движения, развитие физической культуры среди инвалидов, а впоследствии – отбор сильнейших спортсменов для участия в республиканских и международных соревнованиях.

– Наша цель – привлечение детей, молодёжи, взрослых к активному образу жизни, – рассказал заместитель директора спортивного клуба для людей с ограниченными возможностями Управления физической культуры и спорта ВКО Фарид Калиев. – Для людей с особыми потребностями крайне важна социальная интеграция, а спорт как нельзя лучше способствует этому. В стенах клуба спортсмены-любители получают бесценный соревновательный опыт, что повышает мотивацию к занятиям.

За семь лет работы клуб прошёл путь от становления до подготовки спортсменов высокого класса в сборные команды Республики Казахстан. В настоящее время учреждение осуществляет свою деятельность по нескольким направлениям: паралимпийское движение для людей с поражением органов движения и зрения, сурдлимпийское движение для людей с поражением органов слуха, Спешиал Олимпикс для спортсменов с ментальными нарушениями.

– В клубе состоят 192 спортсмена. Учебно-тренировочную работу с ними проводят 20 квалифицированных тренеров, – объясняет Фарид Калиев.

Для членов клуба действуют секции по шахматам, шашкам, лёгкой атлетике, тогызкумалаку, пауэрлифтингу, армрестлингу, плаванию, настольному теннису.

Отдельным видом спортивной дисциплины стала иппотерапия.

Как уверяют специалисты, во время занятий иппотерапией одновременно задействованы почти все группы мышц. Причём иппотерапия показана практически при любом заболевании. В 2016 году оборудовали конноспортивный манеж в селе Винное Глубоковского района. И в августе этого же года в Усть-Каменогорске состоялись первые Республиканские соревнования по паралимпийской выездке.

Ежегодно с мая по декабрь на ипподроме проходит тренировочный сезон, где занимаются 144 спортсмена с особыми потребностями. В том числе 16 человек обучаются по программе адаптивного конного спорта.

– Иппотерапия даёт возможность практически 90 процентам занимающихся в будущем попробовать реализовать себя в адаптивном конном спорте по двум направлениям: Специальная Олимпиада (для людей с несохранным интеллектом) и Паралимпийская выездка (для людей с поражением опорно-двигательного аппарата), – подчёркивает Фарид Калиев. – Восемь членов нашего клуба на сегодня являются уже состоявшимися спортсменами, которые неоднократно принимали участие в соревнованиях на территории Казахстана и за его пределами.

С 2013 года проект иппотерапии полностью финансируется из бюджетных средств, что на сегодняшний день практикуется только в нашей области.

– Ежегодно мы проводим спортивный фестиваль, где собираются спортсмены из всех районов ВКО, – рассказывает Фарид Калиев. – И можем смело заявить, что у нас немало поводов гордиться нашими людьми. Среди жителей, которые занимаются в клубе, много тех, кто удостоился высших спортивных наград. Так, 123 спортсмена получили особые спортивные звания. Среди них два заслуженных мастера спорта, 15 мастеров спорта международного класса, восемь мастеров спорта и четыре кандидата в мастера спорта.

Лилия Дроздова

Фото из архива клуба