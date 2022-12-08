Спишут кредит?

Слышали, что государство планирует провести амнистию по банковским займам, другими словами, хотят списать кредиты. Так ли это?

Арман Есентаев, Уланский район

В Министерстве финансов Республики Казахстан опровергли такие слухи.

Вице-министр финансов Ержан Биржанов на площадке Службы центральных коммуникаций сообщил, что пока такой инициативы нет.

– У нас предусмотрена процедура подготовки законопроекта по банкротству. Списание кредитов не взаимосвязано с этим законом и не является предметом этого закона. Это отдельная возможная инициатива, но на сегодня нами не рассматривается. Мы в своей части подготовили законопроект, после обсуждения депутатским корпусом постараемся в максимально короткие сроки данный законопроект принять, чтобы был действенный механизм, действенный инструмент, чтобы человек с задолженностью мог обратиться, и дальше, в правовом поле, мог участвовать в процедурах. Чтобы ему не начисляли штрафные санкции, не выставлялось уведомление, а также не принимались меры взыскания. Наша задача в этом заключается. О списании кредитов много говорят, но решения такого нет. Думаю, пока мы будем законом этот вопрос регулировать. Почти 1,5 млн казахстанцев имеют просрочку более 90 дней, и это категория будущих заявителей по закону о банкротстве, – ответил спикер.