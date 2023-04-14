Специалисты нового формата

Какими компетенциями должен обладать квалифицированный специалист, чтобы быть в тренде?

Об этом шла речь на III Международном открытом образовательном форуме «Формирование компетенций будущего специалиста на основе использования эффективных образовательных методик и технологий».

Уникальную площадку по обмену опытом и налаживанию сотрудничества организовали на базе Усть-Каменогорского высшего политехнического колледжа и Когалымского политехнического колледжа (РФ).

На открытии мероприятия с приветственным словом выступили представители Управления образования Восточно-Казахстанской области, филиала АО «Национальный центр повышения квалификации «Өрлеу» Институт профессионального развития по Восточно-Казахстанской области», а также колледжей-участников форума.

Программа была насыщенной и включала серию мастер-классов по общеобразовательным дисциплинам, направлению «Энергетика и металлургия», IT-технологиям, сфере услуг и другое. Спикеры представили опыт коллег из Казахстана и РФ, продемонстрировали 53 мастер-класса.

Завершением III Международного открытого образовательного форума стала V Международная научно-практическая конференция «Реализация инновационной политики. Опыт. Практики. Тенденции». В ней приняли участие студенты и преподаватели по различным направлениям. Отметим, что всего в работе форума участвовали представители 60 отечественных и зарубежных колледжей.

По информации организаторов, такой формат проведения мероприятия позволяет расширить географию сотрудничества с учебными заведениями не только нашей страны, но и зарубежными, обсудить перспективы партнёрства.

К примеру, в результате прошлого форума был поднят вопрос о необходимости проведения ознакомительных стажировок с участием учебных заведений России и Кыргызстана, что в последующем успешно было реализовано.

Ещё одним важным преимуществом проведения подобных мероприятий является повышение степени вовлечённости инженерно-педагогических работников и студентов в исследовательскую и проектную деятельность.

– Ежегодно от участников форума поступают положительные отзывы с пожеланиями продолжить формат обмена опытом и трансляции лучших педагогических наработок и мастер-классов, – поделилась заместитель директора по учебно-методической работе Усть-Каменогорского высшего политехнического колледжа Елена Екимова. – Как известно, первоочередная задача системы технического и профессионального образования – подготовка конкурентоспособных квалифицированных специалистов. Диалоговая площадка, созданная в ходе работы форума, позволяет не только продемонстрировать лучшие методики и технологии, но и обозначить возникшие проблемы в образовании, обсудить актуальные вопросы, предложить способы преодоления возникших трудностей.

Также в рамках форума состоялось подписание меморандума о сотрудничестве между КГКП «Усть-Каменогорский высший политехнический колледж» и филиалом АО «Национальный центр повышения квалификации «Өрлеу» Институт профессионального развития по Восточно-Казахстанской области».

– Меморандум позволит организовать плодотворную работу по повышению квалификации педагогов, развитию совместных проектов по обмену и трансляции опыта, формированию условий по совершенствованию образовательного процесса и повышению качества образования в целом, – подытожила Елена Екимова.

Татьяна Кравченко

Фото предоставлено УК высшим политехническим колледжем