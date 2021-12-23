Спешите делать добрые дела

Благотворительная акция «Ел тірегі – Елбасы», приуроченная ко Дню Независимости Республики Казахстан, прошла в районе Алтай.

Жители района продолжают добрую традицию по оказанию социальной поддержки многодетным и малообеспеченным семьям, семьям, воспитывающим детей с особыми потребностями, семьям с членом семьи с ограниченными возможностями из числа получателей адресной социальной помощи.

Так, по информации отдела занятости и социальных программ района Алтай, накануне Дня Независимости Республики Казахстан 35 семьям вручили продуктовые наборы. В состав продуктового набора вошли крупы, макароны, мука, растительное масло, сахар, чай, тушёнка, конфеты.

Также в рамках продолжающейся акции «30 добрых дел» участники помогают расчистить от снега придомовую территорию одиноким пенсионерам, навести порядок внутри дома, занимаются доставкой угля, оказывают посильную помощь приютам для бездомных животных.

Как они отмечают, чтобы поверить в добро, нужно начать делать его самим.

Александра Исаева

Район Алтай