Спешат на помощь
Сотрудники службы пробации запустили акцию «100 добрых дел».
В морозные дни мобильная группа службы пробации помогает жителям области, которые ждут автобус на остановках. Они предлагают подвезти их до места назначения. В основном женщинам с детьми и пожилым людям.
– Из-за сильных морозов отменяют занятия школьников, однако взрослые идут на работу. Был случай, женщина в 8 часов утра ждала автобус на остановке с шестилетним ребёнком в 40-градусный мороз. Мы предложили свою помощь, довезли, – поделилась старший инспектор службы пробации Левобережного района ДУИС по ВКО майор юстиции Эльвира Смагулова. – По дороге она рассказала, что едет на работу, а ребёнка оставить не с кем. Она ждала автобус, чтобы отвезти его к матери.
Отметим, акция стартовала в начале января. Сотрудники службы пробации подвезли более 100 человек. В ответ жители выразили им свою искреннюю благодарность.
Завершить акцию планируют только после окончания сильных морозов.
Ания Есмухамет
Фото ДУИС по ВКО