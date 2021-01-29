Общество

Спешат на помощь

Сотрудники службы пробации запустили акцию «100 добрых дел». 

29.01.2021
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В морозные дни мобильная группа службы пробации помогает жителям области, которые ждут автобус на остановках. Они предлагают подвезти их до места назначения. В основном женщинам с детьми и пожилым людям. 

– Из-за сильных морозов отменяют занятия школьников, однако взрослые идут на работу. Был случай, женщина в 8 часов утра ждала автобус на остановке с шестилетним ребёнком в 40-градусный мороз. Мы предложили свою помощь, довезли, – поделилась старший инспектор службы пробации Левобережного района ДУИС по ВКО майор юстиции Эльвира Смагулова. – По дороге она рассказала, что едет на работу, а ребёнка оставить не с кем. Она ждала автобус, чтобы отвезти его к матери. 

Отметим, акция стартовала в начале января. Сотрудники службы пробации подвезли более 100 человек. В ответ жители выразили им свою искреннюю благодарность. 

Завершить акцию планируют только после окончания сильных морозов. 

Ания Есмухамет 

Фото ДУИС по ВКО 

29.01.2021
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