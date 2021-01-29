Спешат на помощь

В морозные дни мобильная группа службы пробации помогает жителям области, которые ждут автобус на остановках. Они предлагают подвезти их до места назначения. В основном женщинам с детьми и пожилым людям.

– Из-за сильных морозов отменяют занятия школьников, однако взрослые идут на работу. Был случай, женщина в 8 часов утра ждала автобус на остановке с шестилетним ребёнком в 40-градусный мороз. Мы предложили свою помощь, довезли, – поделилась старший инспектор службы пробации Левобережного района ДУИС по ВКО майор юстиции Эльвира Смагулова. – По дороге она рассказала, что едет на работу, а ребёнка оставить не с кем. Она ждала автобус, чтобы отвезти его к матери.

Отметим, акция стартовала в начале января. Сотрудники службы пробации подвезли более 100 человек. В ответ жители выразили им свою искреннюю благодарность.

Завершить акцию планируют только после окончания сильных морозов.

Ания Есмухамет

Фото ДУИС по ВКО