Спасли от гибели 

В областном центре мужчина пытался спрыгнуть с моста.

Мужчину, готовящегося спрыгнуть с Понтонного моста, заметили сотрудники ОСО ДЧС ВКО, которые в этом районе проводили поисковые работы на спасательной лодке. Они незамедлительно вызвали на помощь своих коллег.

Оказавшиеся поблизости сотрудники патрульного батальона Ануар Мухаметкалиев и Нуржан Ильясов среагировали оперативно и сняли мужчину с перил моста. Оказалось, что свести счёты с жизнью устькаменогорец решил из-за семейных проблем.

– Он сидел у обочины дороги, был неадекватен, но сразу же пошёл на контакт, сообщив, что от него ушла жена с детьми, и он вынужден жить один, – рассказали в пресс-службе ДЧС ВКО. – По внешнему виду 43-летний мужчина ведёт нетрезвый образ жизни.

После беседы с профессиональным психологом он признал, что из любой ситуации можно найти выход, необходимо лишь взять себя в руки.

ДЧС ВКО