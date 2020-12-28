Спасли из огня 

Пожарные Восточно-Казахстанской области спасли жизнь мужчине.

Пожар произошёл в жилом частном доме на двух хозяев в Бескарагайском районе 22 декабря. Когда на место происшествия прибыли пожарные подразделения, в одной из квартир огонь охватил площадь в 40 квадратных метров. Во второй квартире площадь возгорания составила 20 квадратных метров.

– Созданным пожарными звеном газодымозащитной службы в ходе разведки пожара в задымлённой и охваченной пламенем квартире был обнаружен и спасён мужчина 1957 года рождения, – прокомментировали ситуацию в пресс-службе Департамента по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области. – Ему оказали первую доврачебную помощь. Также огнеборцы вынесли из дома газовый баллон.

По причине возгорания специалисты отрабатывают несколько версий: несоблюдение требований пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации отопительной печи и неосторожное обращение с огнём.

Спасатели напоминают, что восточноказахстанцам необходимо следить за состоянием электропроводки и печей, эксплуатацией электрооборудования. В случае возникновения пожара иметь первичные средства пожаротушения.

Татьяна Кравченко

Бескарагайский район