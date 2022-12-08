Спасли и обогрели

Попавшим в снежный плен пассажирам автобуса в Жарминском районе оказали помощь.

Несколькими днями ранее по трассе республиканского значения двигался рейсовый автобус по маршруту Семей – Талдыкорган.

В четырёх километрах от села Капанбулак в плену бурана оказались двое водителей автобуса и 25 пассажиров, среди которых был 6-летний ребёнок.

К большой удаче на помощь оказавшимся среди бушующей снежной стихии приехали спасатели.

– В такую непогоду на трассе может всякое случиться, поэтому местные спасатели всегда начеку, чтобы при необходимости оказать помощь попавшим в беду людям, – отмечает сотрудник ДЧС по Жарминскому району Д. Зейнолдин.

Конечно, в такую погоду лучше оставаться дома, но, несмотря на разыгравшуюся метель, у многих пассажиров были дела в другом городе, которые не терпят отлагательств.

Путников, попавших в буран, разместили во временном пункте обогрева в селе Капанбулак и обеспечили горячим питанием. Всестороннюю помощь оказал коллектив местной школы во главе с директором Е. Аширбаевым, а также индивидуальный предприниматель Г. Сагатбекова, сотрудники акимата, полиции и все неравнодушные сельчане.

Бахыт Сарсембаева

Жарминский район