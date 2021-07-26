Спасительная плазма

Запас иммунной плазмы в области составляет 2373 дозы. Тем не менее банк этого компонента крови требует постоянного пополнения, поэтому Восточно-Казахстанский областной центр крови вновь начал её заготовку.

Как отмечает директор Восточно-Казахстанского областного центра крови Светлана Шмурыгина, на сегодняшний день вопрос применения иммунной плазмы весьма актуален для медиков, так как необходимо своевременно оказывать помощь пациентам с коронавирусной инфекцией и стараться добиться их быстрого выздоровления.

– Чем помогает переливание иммунной плазмы при лечении коронавирусной инфекции?

– Метод применения антиковидной плазмы основан на создании пассивного иммунитета. При вакцинации создаётся активный иммунитет, то есть при поступлении чужеродного агента организм сам начинает вырабатывать собственные антитела. А при переливании плазмы в кровеносное русло пациента вводятся готовые антитела, которые обладают вируснейтрализующим свойством. Они воздействуют на вирус, нейтрализуют его. В итоге мы получаем предупреждение возникновения осложнений, пациент быстрее выздоравливает.

– Всем ли пациентам назначается переливание?

–Применение иммунной плазмы регламентировано клиническим протоколом диагностики и лечения коронавирусной инфекции у взрослых в Республике Казахстан. Плазма назначается пациентам при прогрессирующем течении инфекции и появлении у пациента лихорадки, учащения дыхания более 24 в минуту, появлении одышки, снижении сатурации кислорода крови менее 93% , когда пациент нуждается в оксигенотерапии, когда нарушается дыхание и другие показания. Решение о применении иммунной плазмы принимается консилиумом врачей, так как это компонент крови и его переливание приравнивается к трансплантации ткани. Поэтому необходимо тщательно подходить к его назначению.

Кроме показаний в клиническом протоколе имеются и противопоказания, такие как «терапия отчаяния». В июле прошлого года, когда мы внедряли переливание иммунной плазмы, этот метод использовался как «терапия отчаяния», в основном при крайне тяжёлом состоянии. Но в дальнейшем оказалось, что иммунная плазма не эффективна в таких случаях. Потому что она воздействует на причину, на вирус. А если состояние пациента крайне тяжёлое, значит вирус уже выполнил свою миссию – вызвал развитие тяжёлых осложнений.

Когда пациент находится на аппарате искусственной вентиляции лёгких, переливание иммунной плазмы также противопоказано.

Рекомендации, прописанные в клиническом протоколе, гласят, что плазма эффективна при раннем назначении, то есть в первые 72 часа от момента поступления пациента в стационар и не позднее 10-12 дней.

– Кто может стать донором плазмы?

– Одним из требований, предъявляемых донорам, является возраст. Донором может быть человек в возрасте от 18 до 55 лет. Верхняя граница возраста указывается в связи с тем, что, как правило, после 55 лет у человека изменяются реологические свойства крови, говоря простыми словами, происходит сгущение крови. При этом заготовка плазмы осуществляется методом аппаратного плазмафереза, и чаще всего, если донор старше 55 лет, у него возникают осложнения во время этой процедуры. Так, процедура прекращается, и мы не получаем дозу компонента крови.

Следующее требование – это пол донора. Отдаётся предпочтение мужчинам-донорам и женщинам, которые не имели в своей жизни беременности и родов. Дело в том, что во время беременности происходит образование антилейкоцитарных антител у женщины. Эти антитела обладают свойством поражать лёгочную ткань, вызывая грозное осложнение, в научных кругах его называют синдромом TRALI. Конечно, не желательно применять плазму, которая содержит антилейкоцитарные антитела, пациентам с коронавирусной инфекцией. У пациента и так идёт поражение лёгких, добавив плазму, содержащую антилейкоцитарные антитела, ещё больше можем усугубить его состояние.

Вес донора должен быть не менее 52 кг. В нормативных документах указано, что вес должен составлять не менее 50 кг, но наши практические наработки говорят о том, что, например, хрупкая девушка весом 50 кг не сможет перенести донацию плазмы, потому что у неё чуть меньше объём циркулирующей крови и будут побочные реакции в процессе плазмафереза.

Ещё одно обязательное требование – наличие факта заболевания коронавирусной инфекцией в средней или тяжёлой степени тяжести. Срок должен быть не ранее двух недель после полного выздоровления и не позднее шести месяцев. Так как далее идёт снижение уровня антител, что не позволяет нам изготовить качественный компонент крови.

Немаловажный фактор – наличие вен в локтевой ямке. Мы осматриваем локтевую ямку и, проще говоря, выявляем, есть ли хорошие вены или нет. Возможно, вены и визуализируются у донора, но они могут не позволить полноценно провести процедуру аппаратного плазмафереза.

Как было отмечено ранее, заготовка плазмы осуществляется аппаратом. Аппарат изымает кровь из кровеносного русла донора, центрифугирует внутри себя, отделяет плазму и возвращает эритроциты снова в кровеносное русло. Возврат эритроцитов идёт под давлением. Соответственно, чтобы не допустить разрыва вен, у донора должны быть хорошие локтевые вены.

Вместе с тем мы предъявляем и другие общие требования к донорам. В частности, каждого донора проверяем по электронной базе данных на лиц, имеющих противопоказания. Это переболевшие гепатитом B, C, ВИЧ, сифилисом, бруцеллёзом, туберкулезом, состоящие на учёте в психоневрологическом, наркологическом, кожновенерологическом, диспансерах.

У нас есть критерии постоянного и временного отвода от донации. Критерии постоянного отвода – это перенесение вышеназванных заболеваний, а также наличие сахарного диабета первого типа, онкологические заболевания и другие тяжёлые заболевания. Если говорить о временном отводе, то при любой банальной вирусной инфекции донор отстраняется на две недели, экстракции зуба – на десять дней, ангине – на месяц и т. д.

Одно из условий донации плазмы – это обследование донора на антитела против коронавируса класса IgG. Если уровень антител достаточный, согласно руководящим документам, то донора обследуют на наличие инфекции, проведут клинические, биохимические и иммуногематологические исследования. При хороших результатах человек будет приглашён на донацию плазмы.

У донора изымают 600 мл плазмы, или три дозы. Затем она подвергается вирусной инактивации и замораживается. Плазма хранится в течение трёх лет при температуре ниже -25°С и может использоваться для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией.

– Также донорами иммунной плазмы могут стать и вакцинированные от коронавирусной инфекции?

– Те, кто получил оба компонента. Однако донорами они могут стать не ранее, чем через два месяца. Это необходимо для того, чтобы в организме выработалось достаточное количество антител.

Наши коллеги из России, Караганды, Алматы, уже осуществляют заготовку иммунной плазмы от вакцинированных доноров и имеют хорошие результаты. Если сравнивать с реконвалесцентами, уровень антител у вакцинированных гораздо выше.

– Каковы запасы иммунной плазмы в Восточно-Казахстанской области?

– В области имеются достаточные запасы иммунной плазмы для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией. Это 2373 дозы. Начиная с момента внедрения переливания иммунной плазмы, мы перелили пациентам 1557 доз. Но данный компонент крови требует постоянного пополнения, поэтому мы вновь начинаем заготовку иммунной плазмы от доноров-реконвалесцентов и вакцинированных лиц от COVID-19. Это очень важный момент, так как без донорского ресурса мы не сможем пополнить свои запасы.

Приглашаю всех желающих стать донорами иммунной плазмы. При обращении к нам нужно иметь при себе удостоверение личности, паспорт вакцинации или справку о вакцинации. Это нужно для мониторинга даты получения вакцины, чтобы заготовить качественный продукт.

Гульжан Естаева

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