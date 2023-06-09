Спасибо, школа!

Завершился учебный год для 7019 учащихся школ Глубоковского района. Последний звонок прозвенел для 670 девятиклассников и 233 учеников 11 класса.

Образовательный процесс в районе осуществляли 28 общеобразовательных школ, семь внешкольных учреждений и 11 дошкольных организаций.

Как сообщили в районном отделе образования, по подведённым итогам, учебный год на «отлично» окончил 941 учащийся, в разряде «хорошистов» – 2 414 учеников. Семь учащихся 11 класса претендуют на получение знака «Алтын белгі».

– В течение года наши школьники принимали активное участие в различных олимпиадах, конкурсах, соревнованиях. 5 327 учеников стали призёрами, из них 211 – республиканского уровня, – отметили в районном ведомстве.

Бахыт Сарсембаева

Глубоковский район