Спасение жизни – наша работа 

Из архива Восточно-Казахстанского филиала республиканского центрального штаба профессиональных военизированных и аварийно-спасательных служб.

Традиционно 19 октября в Казахстане отмечают День спасателя. Именно в этот день был образован Государственный комитет РК по чрезвычайным ситуациям. В нашем регионе есть филиал этого без преувеличения жизненно важного ведомства, сотрудники которого ежегодно спасают десятки жизней.

Восточно-Казахстанский филиал ТОО «Республиканский центральный штаб профессиональных военизированных аварийно-спасательных служб» был создан в сентябре 2015 года в результате слияния Лениногорского и Иртышского военизированных горноспасательных отрядов.

История двух филиалов тесно переплетена, оба филиала являлись родоначальниками профессиональной военизированной горноспасательной службы в Республике Казахстан и вели отсчёт своей истории с тридцатых годов двадцатого столетия, имеют за плечами сотни ликвидированных аварий и спасённых жизней горняков.

– Основной задачей предприятия является выполнение горноспасательных, противофонтанных, газоспасательных, профилактических и технических работ, а также работ, связанных с тушением пожаров, оказанием первой медицинской помощи, – отметил директор Восточно-Казахстанского филиала республиканского центрального штаба профессиональных, военизированных и аварийно-спасательных служб Вячеслав Вавилин. – Примечательно, что предприятие осуществляет свою деятельность за счёт собственных доходов от реализации договоров с обслуживаемыми хозяйствующими субъектами без привлечения средств из республиканского бюджета. Профессиональная военизированная аварийно-спасательная служба в соответствии с законодательством РК оперативно и эффективно используется государством в случае возникновения крупномасштабных аварий техногенного и природного характера.

ИРТЫШСКИЙ ВГСО

История создания горноспасательного подразделения в поселке Белоусовка Глубоковского района напрямую связана с историей развития горнодобывающего дела в республике.

В 1937 году на Белоусовском руднике впервые был организован горноспасательный пункт численностью восемь человек (командир пункта тов. Заднепряный, его помощник, боец-электрослесарь и пять бойцов-респираторщиков). Типового служебного помещения не было, и пункт размещался в ветхих приспособленных помещениях (бараках).

Транспорта для выезда по вызовам не было. Передвижение с оборудованием от расположения пункта до шахт «Петровская» или «Новая» было пешком.

В 1943 году пункт реорганизован в военизированный горноспасательный взвод, а штат его увеличен до 13 человек, использовалась гужевая повозка.

В 1947 году взводу выделен автомобиль «ГАЗ-АА», который находился на боевом расчёте. В 1949 году поступила ещё одна машина – «ГАЗ-ММ» и численность взвода увеличилась до 16 человек.

15 марта 1950 года на базе Белоусовского взвода организован 28-й ВГСО (потом переименованный в 32-й ВГСО, далее в Иртышский ВГСО). В подчинение отряду входили несколько взводов.

ЛЕНИНОГОРСКИЙ ВГСО

Первая горноспасательная станция на рудниках Лениногорского месторождения была организована в 1932 году в составе пункта, который располагался внутри заводской ограды. Первоначальная численность личного состава пункта составляла восемь человек, включая командира. Отделения состояли из двух- трёх человек.

В январе 1944 года штаб отряда переведён в Лениногорск (ныне – Риддер). В этом же году при оперативном взводе Лениногорского ВГСО открылась канатно-испытательная станция для горных предприятий, которая функционирует и в настоящее время. В конце 1945 года из Алма-Аты в Лениногорск был переведён штаб ВГСЧ Сибири, Алтая и Казахстана, который возглавил один из старейших организаторов горноспасательной службы Андрей Филиппович Лосьев. С его деятельностью связано дальнейшее развитие и укрепление ЛВГСО. После внедрения в 1949 году на рудниках Лениногорского полиметаллического комбината системы принудительного блокового обрушения добыча руды увеличилась в четыре раза! В 1952 году было сдано в эксплуатацию новое служебное помещение, которое Оперативный взвод занимает в настоящее время.

Ввиду увеличения объёма технических работ, выполняемых личным составом на рудниках, в 1954 году количество отделений в Оперативном взводе было увеличено до шести. На вооружении отряда имелось всё необходимое новейшее горноспасательное и противопожарное оборудование того времени.

Отрядная газоаналитическая лаборатория была оснащена всей необходимой аппаратурой и реактивами. В 1976 году при отряде была организована группа ВДС.

ВАЖНЫЕ СТРУКТУРЫ

Вячеслав Вавилин говорит, что оперативные подразделения Восточно-Казахстанского филиала делают своё жизненно важное дело. Они оказывают первую помощь при спасении людей, ликвидации последствий техногенных аварий, участвуют в разработке планов ликвидации аварий, проводят технические и профилактические работы.

В состав филиала входят различные производственные объекты. Среди них ПРМ – производственно-ремонтные мастерские, которые находятся в Риддере, где производятся приборы экспресс-анализа рудничной атмосферы ГХМ, состоящие из индикаторных трубок и аспиратора АМ-5. Индикаторные трубки предназначены для экспресс-определения содержания газовых компонентов в рудничном воздухе непосредственно в горных выработках шахт и применяются для контроля за составом газовой среды при ведении горных и горноспасательных работ с целью обеспечения безопасных условий труда.

Ещё одна важная структура – канатно-испытательная станция – проводит испытания канатов для рудников всех горнодобывающих отраслей промышленности Казахстана. Это испытания на прочность и надёжность, на обеспечение безопасности людей при поднятии и спуске в клетях рудничных подъёмов. Это по их заключению выписываются «Свидетельства» о годности или негодности шахтных канатов. Современная КИС имеет соответствующую документацию на проведение испытаний и оснащена необходимым оборудованием.

Служба воздушно-депрессионной съёмки является службой контроля вентиляции шахт, обеспеченность воздухом непосредственно каждого рабочего места даёт возможность установить распределение депрессии по сети выработок и определить аэродинамические сопротивления отдельных выработок и всей шахты. Контроль над обеспеченностью расчётным расходом воздуха горных выработок шахт является одной из главных задач по созданию безопасных условий ведения горных работ на обслуживаемых рудниках.

Также огромная и не менее значимая работа проводится в лабораториях по исследованию рудничной атмосферы. Одним из главных опасных факторов при работе под землёй является содержание в рудничном воздухе ядовитых и взрывоопасных концентраций различных газов. В работу лаборантов входит оценка безопасности атмосферы, экологический мониторинг, контроль соблюдения пылегазового режима.

ДИНАСТИИ И ГЕРОИ

В Восточно-Казахстанском филиале работают спасатели, чьи трудовые навыки и профессионализм передаются из поколения в поколение, к ним относятся десятки семей. Например, интересна история семьи Бородулиных. Здесь работал отец (период работы 1955 – 1950 гг.), командир отделения 30-го ВГСО; мать (с 1967 по 1988 гг.), мойщик силикогеля; а также два сына – инженеры 1-й категории Лениногорского ВГСО. Также много доброго можно сказать о семьях Дементьевых, Филипповых, Масалимовых и многих других.

Стоит отметить, что в разные годы из числа спасателей выходили настоящие герои, отличившиеся при исполнении служебных обязанностей. Так, Г. И. Турханов участвовал при ликвидации ряда аварий в 1973 году на Текелинском руднике, 1977 и 1978 гг. – город Горняк (Алтайский край) и ликвидация последствий землетрясения в 1988 году в Ленинакане (Армения).

За добросовестное отношение к труду и примерное несение службы занесен в «Книгу Почёта штаба ВГСЧ», присвоено почётное звание «Ветеран горноспасательной службы», награждён орденом «За личное мужество» А. В. Еремеев, который неоднократно принимал участие в ликвидации крупных аварий. За помощь армянам, пережившим страшное землетрясение, награждён орденом Дружбы народов. За свою трудовую деятельность он неоднократно награждался почётными грамотами, ценными подарками, нагрудными знаками.

Также в ходе спасательной операции оказания помощи при ликвидации последствий землетрясения в Армении в городе Ленинакан в декабре 1988 года были награждены государственной наградой – орденом Мужества: Брилин В. П., Коростелев В. Ф. и Морозов А. Н. Для оказания помощи городам Спитак, Ленинакан (ныне Гюмри), Кировакан (ныне Ванадзор) и Степанаван Республики Армения были направлены для разбора завалов в городах спасатели Восточного Казахстана.

– За годы независимости было ликвидировано свыше 1300 аварий и спасено 272 человека, – говорит Вячеслав Вавилин. – Начиная с 2009 года, подразделения филиала дополнительно регулярно принимают участие в ликвидации селевых и водных подтоплений региона и спасении людей. Поздравляю коллег с профессиональным праздником и желаю добра, мира, благоденствия и спокойствия в нашем общем доме.

Подготовила Елена Пашке