Спасательный круг для природы

Подведены итоги областного дистанционного форума юных краеведов, экологов и натуралистов «Табиғатты аяла».

В региональном форуме, проведенном областным управлением образования, приняли участие 159 школьников 7–11 классов организаций общего среднего и дополнительного образования. Все они являются победителями внутришкольных, районных и городских отборочных этапов.

Во время двухдневного онлайн-мероприятия юные экологи представили исследовательские проекты о природоохранных и заповедных территориях, проектные предложения по проведению экологической работы по благоустройству, озеленению территорий. Вместе с тем оригинальными работами, сделанными из естественного растительного материала, удивили жюри начинающие экодизайнеры.

– Форум прошел в рамках реализации программы «Рухани жанғыру», – сообщили организаторы. – Важно приобщить учащихся к природоохранной деятельности, воспитать в них экологически ориентированное отношение к природе родного края и интерес к экологической культуре.

Для участия в форуме ребята могли выбрать номинацию, которая заинтересовала их больше всего. Кто-то решил принять участие в конкурсе исследовательских проектов «Зеленая экономика», другие – в конкурсе проектов, отражающих влияние окружающей среды на здоровье человека, «Здоровье и окружающая среда».

У учащихся была возможность совершить виртуальное путешествие в 3D-формате «История родного края», презентовать свои экоподелки в конкурсе «Зеленые оазисы» или внести собственные предложения по благоустройству населенного пункта, района или города в рамках номинации «Экоболашақ». Также школьники прошли онлайн-тестирование в ходе экологического квеста «Спасательный круг природы» по темам «В мире растений», «Знакомые незнакомцы», «В согласии с природой», «Заповедными тропами», «Биоценозы Казахстана».

Старания участников оценивало компетентное жюри, в состав которого вошли представители ведущих вузов Восточно-Казахстанской области.

По результатам форума диплом І степени завоевали

23 школьника, ІІ степени – 40,

ІІІ степени – 62. Остальным участникам вручены сертификаты.

Так, победителями в номинации «История родного края» стали Али Бертысов, Нурболат Турлубеков (Аягозский район), «Зеленая экономика» – Фатима Маткаримова, Иван Кузнецов (Шемонаихинский район) и Дамира Ерсаинова (Семей), «Здоровье и окружающая среда» – Камила Толеуканова, Аянур Чериязданова (Курчумский район) и Аружан Асылбекова (Бородулихинский район). В номинации «Зеленые оазисы» лучшими признаны Каракат Кайролланова (Аягозский район), Виктория Салаватова и Валерия Жилина (Усть-Каменогорск), «Экоболашақ» – Каламкас Жаркымбаева (Тарбагатайский

район).

Первое место в экологическом квесте «Спасательный круг природы» заняли Данагуль Кабсамет, Ардак Токенов, Умит Шарипказы (Урджарский район), Гульсауле Манарбек, Мольдир Серик (Уланский район), Анастасия Пискунова (Бородулихинский район), Гульнур Абылгазова (Семей), Алинура Бахтарова, Аймира Енсенова, Аружан Жарасбек и Аяулым Нурсеинова (Жарминский район).

Лучшие проекты представят на республиканском этапе форума, который состоится в сентябре этого года в Таразе.

Гульжан Естаева